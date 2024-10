PlayStation Stars: Geänderte Nutzungsbedingungen aktiv – Vorteil für PS Plus-User fällt bald weg

In einer Mail an die Nutzer weist Sony darauf hin, dass die im Sommer angekündigten Änderungen an den Nutzungsbedingungen von PlayStation Stars ab sofort aktiv sind. Um den Dienst weiterhin nutzen zu können, müsst ihr diesen zunächst zustimmen.

Im August kündigte Sony Änderungen an den Nutzungsbedingungen des Reward-Programms PlayStation Stars an. Da die geänderten Bedingungen heute gültig wurden, müsst ihr diesen zustimmen, wenn ihr den Service weiter nutzen möchtet.

Die erste Änderung, die mit sofortiger Wirkung greift, betrifft die Art und Weise, wie lange ihr die über PlayStation Stars verdienten Punkte sammeln beziehungsweise ansparen könnt. Aufgrund der ab sofort gültigen neuen Nutzungsbedingungen verfallen neu verdiente Punkte am Ende des Folgemonats nach zwölf Monaten.

Diese Frist greift ab dem Zeitpunkt, an dem die Punkte mit eurem PlayStation Stars-Kontostand verrechnet wurden. Punkte, die ihr vor dem 24. Oktober 2024 verdient habt, verfallen am Ende des Folgemonats nach 24 Monaten ab dem Zeitpunkt, an dem sie in eurem PlayStation Stars-Kontostand erschienen sind.

Die „Qualifizierten Käufe“ werden 2025 aktualisiert

Die zweite Änderung betrifft die sogenannten „Qualifizierten Käufe“ und ist ab dem 1. März 2025 gültig. Ab diesem Datum schließt Sony Abozahlungen im PlayStation-Store, einschließlich Erst- oder Verlängerungsabonnements für PlayStation Plus oder andere Abonnementdienste, von PlayStation Stars aus.

Dies bedeutet, das ihr mit dem Abschluss oder der Verlängerung eines Abos keine Punkte für PlayStation Stars mehr verdienen könnt.

Um PlayStation Stars weiterhin zu nutzen, müsst ihr den heute aktiv gewordenen Nutzungsbedingungen zustimmen. Diesen Schritt könnt ihr wahlweise über die App oder die offizielle Website von PlayStation Stars in Angriff nehmen. Andernfalls verliert ihr den Zugriff auf den Dienst und eure Vorteile.

„Wenn du keine Auswahl triffst, gilt deine Mitgliedschaft als gekündigt, bis du die aktualisierten Nutzungsbedingungen akzeptierst”, betont Sony.

Was hat es mit PlayStation Stars auf sich?

Bei PlayStation Stars handelt es sich um ein Bonusprogramm, das Sony im Sommer 2022 an den Start brachte. Mit dem Abschließen von Herausforderungen oder Käufen im PlayStation Store sammelt ihr Belohnungen und Treuepunkte, die anschließend in unterschiedliche Belohnungen investiert werden können.

PlayStation Stars umfasst zwei Arten von Prämien: Treuepunkte und digitale Sammlerstücke.

Punkte können in einem Katalog eingelöst werden, der PSN-Guthaben, exklusive digitale Sammlerstücke und ausgewählte PlayStation Store-Produkte enthalten kann.

„Als zusätzlichen Vorteil erhalten PlayStation Plus-Mitglieder, die sich für PlayStation Stars angemeldet haben, automatisch Punkte für Käufe im PlayStation Store“, so Sony weiter.

