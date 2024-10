PS5 & PS4: Sale gestartet – Preisnachlässe im PSN-Store bis zu 95 Prozent

Sony hat im PlayStation-Store neue Deals freigeschaltet, die eine große Auswahl an Spielen zu stark reduzierten Preisen bieten. Gamer können aus einer Vielzahl von Titeln wählen, die mit Preisnachlässen von bis 95 Prozent versehen sind. Es sind nicht nur ältere Spiele, sondern auch einige mehr oder weniger neue Veröffentlichungen dabei.

Zu den Highlights gehören „No Man’s Sky“ mit einem Rabatt von 60 Prozent und einem zeitweise aktualisierten Preis von 19,99 Euro sowie das im Januar veröffentlichte „Like a Dragon: Infinite Wealth“, das um 50 Prozent reduziert und jetzt für 34,99 Euro erhältlich ist.

Auch Fans von Strategie- und Kampfspielen kommen auf ihre Kosten: „Company of Heroes 3“ ist für 29,99 Euro (50 Prozent Rabatt) erhältlich, und das Actionspiel „Guilty Gear -Strive-“ wurde ebenfalls um die Hälfte reduziert und kostet nun 19,99 Euro.

Renn-Action, Fantasy und mehr

Das düstere Detektivspiel „The Sinking City“ für die PlayStation 5 ist aktuell stark vergünstigt. Mit einem Rabatt von 90 Prozent kann es für nur 4,99 Euro erworben werden. Wer auf der Suche nach einem Rennspiel ist, findet mit „DIRT 5“ eine gute Option: Es kostet im Sale 20,99 Euro, was einem Rabatt von 70 Prozent entspricht. Für Actionfans gibt es „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“, das aktuell für 24,99 Euro (50 Prozent Rabatt) im Store angeboten wird.

„Evil Dead: The Game“ ist im Rahmen des PSN-Sales für nur 14,99 Euro erhältlich, was eine Ersparnis von 50 Prozent bedeutet. Ein weiteres interessantes Angebot ist „Immortals Fenyx Rising“, das mit 80 Prozent Rabatt für 7,99 Euro zu haben ist. Auch Sonic-Fans kommen auf ihre Kosten: „Sonic Origins“ ist um 60 Prozent reduziert und kostet 11,99 Euro. Die Plus-Version ist dank des Sales nur vier Euro teurer.

Weitere im Preis reduzierte Spiele des neusten PSN-Sales:

Atari 50: The Anniversary Celebration : 23,99 Euro (40%)

: 23,99 Euro (40%) Berzerk: Recharged : 7,49 Euro (25%)

: 7,49 Euro (25%) Bonfire Peaks : 8,99 Euro (50%)

: 8,99 Euro (50%) Cannibal Cuisine : 1,29 Euro (90%)

: 1,29 Euro (90%) Caverns of Mars: Recharged : 3,59 Euro (60%)

: 3,59 Euro (60%) Crash Drive 3 : 5,09 Euro (70%)

: 5,09 Euro (70%) Final Vendetta : 9,99 Euro (60%)

: 9,99 Euro (60%) Figment 2: Creed Valley : 4,99 Euro (85%)

: 4,99 Euro (85%) Gravitar: Recharged : 4,04 Euro (55%)

: 4,04 Euro (55%) Haunted House : 11,99 Euro (40%)

: 11,99 Euro (40%) Jets’n’Guns 2 : 4,49 Euro (70%)

: 4,49 Euro (70%) Kayak VR: Mirage : 16,79 Euro (30%)

: 16,79 Euro (30%) Kombinera : 5,24 Euro (65%)

: 5,24 Euro (65%) Layers of Fear : 17,99 Euro (40%)

: 17,99 Euro (40%) Little Goody Two Shoes : 11,99 Euro (40%)

: 11,99 Euro (40%) Lost Judgment : 11,99 Euro (80%)

: 11,99 Euro (80%) Manifold Garden : 6,29 Euro (70%)

: 6,29 Euro (70%) Monster Truck Championship : 5,99 Euro (85%)

: 5,99 Euro (85%) Mr. Run and Jump : 17,49 Euro (30%)

: 17,49 Euro (30%) Observer: System Redux : 8,99 Euro (70%)

: 8,99 Euro (70%) Oxenfree 2: Lost Signals : 2,39 Euro (90%)

: 2,39 Euro (90%) Planet Zoo : 34,99 Euro (30%)

: 34,99 Euro (30%) Puzzling Places : 11,99 Euro (40%)

: 11,99 Euro (40%) Quantum: Recharged : 4,49 Euro (55%)

: 4,49 Euro (55%) Red Matter : 14,99 Euro (30%)

: 14,99 Euro (30%) Relayer : 11,99 Euro (80%)

: 11,99 Euro (80%) Road 96 : 4,99 Euro (75%)

: 4,99 Euro (75%) Rollerdrome : 9,89 Euro (67%)

: 9,89 Euro (67%) Sand Land : 41,99 Euro (40%)

: 41,99 Euro (40%) SpellForce 3 Reforced : 17,99 Euro (55%)

: 17,99 Euro (55%) Tactics Ogre: Reborn : 24,99 Euro (50%)

: 24,99 Euro (50%) The Centennial Case: A Shijima Story : 19,99 Euro (60%)

: 19,99 Euro (60%) The DioField Chronicle : 23,99 Euro (60%)

: 23,99 Euro (60%) The Forest Quartet : 0,99 Euro (95%)

: 0,99 Euro (95%) The Making of Karateka : 13,29 Euro (30%)

: 13,29 Euro (30%) The Medium: 19,99 Euro (60%)

Das war längst nicht alles. Insgesamt umfasst der neuste Sale um die 1.500 Angebote. Die gesamte Liste sollte im Laufe des Tages im PlayStation-Store auftauchen. Wir werden den Artikel entsprechend aktualisieren.

Diese Deals könnten euch ebenfalls interessieren:

PS Plus im Oktober 2024

PlayStation Plus-Mitglieder sollten im PlayStation-Store ebenfalls einen Blick auf die neuesten Spiele in den Bibliotheken werfen. Die Neuzugänge für die Extra- und Premium-Mitgliedschaft sind seit vergangener Woche freigeschaltet, nachdem die Essential-Spiele zwei Wochen zuvor an der Reihe waren.

Eine Übersicht der PS Plus-Spiele, die im November aus den Bibliotheken entfernt werden, findet sich im verlinkten Artikel.

