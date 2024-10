PS Plus Extra/Premium: Im November fliegen beliebte Spiele aus den Bibliotheken

PS Plus Extra/Premium:

Sony Interactive Entertainment wird im November eine Auswahl an Spielen aus den PS-Plus-Extra- und Premium-Bibliotheken entfernen. Abonnenten haben somit nur noch wenige Wochen Zeit, sich durch das eine oder andere Highlight zu arbeiten.

Sony Interactive Entertainment hat die Liste der Spiele veröffentlicht, die im Rahmen der PS Plus Extra- und Premium-Abonnements im November 2024 aus dem Dienst genommen werden.

Die Entfernung der Abo-Games ist für Mitte des kommenden Monats geplant und erfolgt gleichzeitig mit der Einführung neuer Spiele für PS Plus Extra und Premium.

Betroffene Spiele der Stufen PS Plus Extra und Premium

Die Entfernung von Spielen betrifft die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium gleichermaßen, wobei aus der Extra-Sammlung Games wie “Kingdom Hearts 3” und “Red Dead Redemption 2” fliegen. Zudem müssen sich Abonnenten von“Grand Theft Auto: San Andreas“ in der Definitive-Edition verabschieden.

Die folgende Übersicht tauchte zunächst im japanischen PlayStation-Store auf, dürfte aber auch für Abonnenten in Deutschland gelten. Sollte es zu Abweichungen kommen, werden wir den Artikel aktualisieren.

Blasphemous

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Eiyuden Chronicle: Rising

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition

Klonoa – Phantasy Reverie Series

Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxiboost On

Moving Out

Overcooked! 2

Red Dead Redemption 2

Spelunker HD

Superliminal

Teardown

The Sims 4: City Living (DLC-Pack)

What Remains of Edith Finch

Es besteht die Möglichkeit, dass in den kommenden Wochen weitere Titel zur Liste der wegfallenden Spiele hinzugefügt werden. Die Entfernung erfolgt voraussichtlich am 19. November 2024.

Neu bei PS Plus Extra und Premium: Heute wurden für die PS-Plus-Extra-Stufe unter anderem „Dead Island 2“, „Two Point Campus“ und „GRIS“ freigeschaltet. Zudem erweitert „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ das Angebot für PS4 und PS5. Premium-Abonnenten profitieren von Spielen wie „Dino Crisis“, „Siren“ und „R-Type Dimensions“.

Die weiteren Oktober-Spiele sind in der nachfolgenden Meldung aufgelistet:

Wie geht es im November mit PS Plus weiter?

Die Ankündigungen und Freischaltungen für November 2024 sind wie üblich vorhersehbar: Für PS Plus Essential erfolgt die Ankündigung voraussichtlich am 30. Oktober 2024. Mit der Freischaltung ist am 5. November 2024 zu rechnen.

Im Fall von PS Plus Extra und Premium ist die Ankündigung für den 13. November 2024 vorgesehen, sofern Sony Interactive Entertainment am gewohnten Plan festhält. Die Freischaltung sollte am 19. November 2024 erfolgen. PLAY3.DE wird über die Freischaltungen und Ankündigungen berichten.

Für alle, die mehr über PlayStation Plus erfahren möchten, legen wir unser Special zu den drei Stufen Essential, Extra und Premium nahe. Dort sind auch die zu zahlenden Preise aufgelistet.

