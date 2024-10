PS Plus: Lizenzprobleme mit LittleBigPlanet 3 drohen

„LittleBigPlanet 3“ wird Ende Oktober aus dem Verkauf genommen, wie Sony Interactive Entertainment kürzlich bekanntgab. Dies dürfte zu einem neuen Run auf den Kreativtitel führen, zumal sich das vor zehn Jahren veröffentlichte Spiel in der Bibliothek von PS Plus Extra befindet.

Hier sollten PlayStation-Spieler aber aufpassen, wie unter anderem PlayStationlifestyle warnt. Eine vielleicht schon bestehende Lizenz ist in Gefahr.

Lizenz könnte überschrieben werden

„LittleBigPlanet 3“ war bereits im Februar 2017 ein Teil von PlayStation Plus, dessen ursprünglicher Funktionsumfang mit der Umwandlung in das dreistufige Modell in Essential überging.

In Anspruch genommene Spiele dieser Stufe stehen langfristig zur Verfügung, solange eine gültige PS-Plus-Mitgliedschaft vorliegt. Das gilt auch für das in dieser Meldung thematisierte Spiel: “Wenn du LittleBigPlanet 3 über PlayStation Plus heruntergeladen hast, kannst du es auch nach dem 31. Oktober noch spielen“, heißt es in einem Tweet.

Wo ist der Haken? In der Vergangenheit wurden Essential-Lizenzen von Extra/Premium-Lizenzen überschrieben. Das heißt, auch bei “LittleBigPlanet 3” könnte der Download der über PS Plus Extra angebotenen Version die zuvor über PS Plus (Essential) in Anspruch genommene Lizenz überschreiben. Die Extra-Version verschwindet am 15. Oktober 2024 unwiederbringlich aus der Bibliothek.

Auch auf Reddit warnt ein User in Hinblick auf die damit abgewandelte Lizenz: “Füge NICHT die Version aus dem PS Plus-Extra-Katalog hinzu, die am 15. Oktober ausläuft, wenn du die Essential-Version bereits 2017 beansprucht hast oder das Spiel besitzt.“

“Ich denke, Sony sollte anfangen, dieses beschissene Lizenzsystem zu reparieren“, ergänzte ein anderer User, gefolgt von der Befürchtung eines weiteren Kommentators: “Ich glaube, das ist mir passiert, da ich es kürzlich via Extra heruntergeladen habe, ohne es zu merken/zu überprüfen. Ich hatte es in meiner Bibliothek.“

Hier machen sich einmal mehr die Vorteile von Disk-Versionen bemerkbar, die es auch im Fall von „LittleBigPlanet 3“ gibt.

Lizenzen rücken mehr in den Fokus

Lizenzen sind beim Abo und auch beim Kauf digitaler Spiele ein zentrales Thema, das in letzter Zeit mehr in den Fokus rückt. In den USA kam es zuletzt zu einer bemerkenswerten Gesetzesänderung. Und auch bei Steam tut sich etwas.

Die Valve-Plattform hat den Checkout-Prozess aktualisiert, um Spieler darauf hinzuweisen, dass sie beim Kauf eines Spiels lediglich eine Lizenz erwerben. Die neue Meldung „Mit dem Kauf eines digitalen Produkts erwerben Sie eine Lizenz für das Produkt auf Steam.“ erscheint nun direkt beim Bezahlvorgang, anstatt nur in den allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Steam-Änderung folgt dem kürzlich von Gouverneur Gavin Newsom in Kalifornien unterzeichneten Gesetz, das digitale Shops verpflichtet, klarzustellen, dass der Kauf von Spielen den Erwerb einer mitunter zeitlich begrenzten Lizenz bedeutet und nicht eines dauerhaften Eigentums.

