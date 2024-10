LittleBigPlanet 3: Eure letzte Chance – Sony verkündet das endgültige Ende des Plattformers

In einer aktuellen Mitteilung kündigte Sony heute an, womit die meisten Spieler aufgrund der Entwicklung der letzten Monate bereits gerechnet haben dürften. So werden der Plattformer "LittleBigPlanet 3" und alle dazugehörigen DLCs Ende Oktober aus dem PlayStation Store entfernt.

Anfang des Jahres kam es zu technischen Problemen, die dazu führten, dass Sony und die Entwickler von Sumo Digital die Server von „LittleBigPlanet 3“ vom Netz nehmen mussten.

Nachdem es im April hieß, dass die Server des kreativen Plattformers auch auf absehbare Zeit nicht mehr zurückkehren werden, kam es heute im Prinzip so, wie es kommen musste. In einer offiziellen Mitteilung verkündete Sony das endgültige Aus des Titels und wies darauf hin, dass das Unternehmen sowohl „LittleBigPlanet 3“ an sich als auch die diversen DLCs aus dem PlayStation Store entfernen wird.

Wer sich damit arrangieren kann, den Titel nur noch offline zu nutzen, und sich den Plattformer sowie den DLC sichern möchte, hat noch bis zum 31. Oktober 2024 die Möglichkeit, „LittleBigPlanet 3“ im PlayStation Store zu erwerben.

Das Statement im Wortlaut

„Die letzte Chance, LittleBigPlanet 3 (PS4) und den LittleBigPlanet-DLC im PlayStation Store zu kaufen“, heißt es in der heutigen Mitteilung. „Nach zehn Jahren des Spielens, Erstellens und des Teilens von Inhalten in LittleBigPlanet 3 werden sowohl das Spiel als auch das komplette Angebot der LittleBigPlanet-DLCs am 31. Oktober 2024 aus dem PlayStation Store entfernt.“

„Das ist eine freundliche Vorwarnung an alle in der Community und Neulinge, die sich eine digitale Kopie von LittleBigPlanet 3 oder der LittleBigPlanet-DLCs kaufen möchten, die aktuell verfügbar sind. Das ist eure letzte Chance“, ergänzte Sony und bedankte sich bei der Community für ihr Verständnis und ihre Unterstützung.

Einmal erworben, lassen sich „LittleBigPlanet 3“ und die DLCs natürlich auch nach Ablauf der Frist weiter herunterladen. Der Zugriff auf eure Inhalte geht also nicht verloren.

LittleBigPlanet 3 noch wenige Tage über PS Plus spielbar

Solltet ihr eine aktive PlayStation Plus Extra- oder Premium-Mitgliedschaft euer Eigen nennen, könnt ihr „LittleBigPlanet 3“ noch wenige Tage spielen, ohne den Plattformer direkt erwerben zu müssen.

So ist das dritte große Konsolenabenteuer von Sackboy ein Bestandteil der beiden besagten PS Plus-Stufen.

Allerdings nicht mehr lange, da „LittleBigPlanet 3“ zu den Spielen gehört, die Sony in der nächsten Woche entfernt. Somit steht der kreative Plattformer nur noch bis zum kommenden Dienstag, den 15. Oktober 2024 gegen 11 Uhr unserer Zeit in den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium zur Verfügung.

Ursprünglich erschien „LittleBigPlanet 3“ im November 2014 für die PS3 und die PS4.

An important update on LittleBigPlanet 3 (PS4) and LittleBigPlanet DLC on the PlayStation Store: pic.twitter.com/Nmm9e94DxD — Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) October 8, 2024

