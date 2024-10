PS Plus Extra/Premium: Oktober-Spiele für PS5 und PS4 sind da

Der Oktober bringt für PlayStation-Abonnenten weiteren Nachschub. Nach der Freischaltung der Essential-Neuzugänge stehen ab heute die in der vergangenen Woche angekündigten Spiele für PS Plus Extra und Premium zum “Gratis-Download” bereit.

Andere Spiele flogen wiederum aus den Bibliotheken und auch für November 2024 lassen sich die Termine vorhersagen.

PS Plus Extra und Premium im Oktober 2024

Für die PS-Plus-Extra-Stufe sind unter anderem „Dead Island 2“, „Two Point Campus“ und „Gris“ dabei. Zusätzlich erweitert „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ das Angebot für PS4 und PS5.

Abonnenten der Premium-Stufe profitieren von Spielen wie „Dino Crisis“, „Siren“ und „R-Type Dimensions“. Mit „The Last Clockwinder“ ist außerdem ein Titel für PS VR2 dabei. Nachfolgend die komplette Übersicht:

PlayStation Plus Extra

Dead Island 2 (PS4, PS5)

Two Point Campus (PS4, PS5)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS4, PS5)

Gris (PS4, PS5)

Return to Monkey Island (PS5)

Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS4, PS5)

Firefighting Simulator The Squad (PS4, PS5)

Overpass 2 (PS5)

Tour de France 2023 (PS4, PS5)

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands (PS4, PS5)

PlayStation Plus Premium

Dino Crisis (PS4, PS5)

Siren (PS4, PS5)

The Last Clockwinder (PSVR2)

R-Type Dimensions (PS4, PS5)

Parallel zur Einführung neuer Titel wurden im Oktober auch einige Spiele aus den Bibliotheken der höheren Abonnementstufen entfernt. Zu den betroffenen Titeln gehören unter anderen „Ultra Street Fighter 4“, „Gotham Knights“ und „LittleBigPlanet 3“. Der nachfolgend verlinkte Artikel nennt weitere wegfallende Games beim Namen:

PS Plus Essential, Extra und Premium im November 2024

Während der Oktober mit der heutigen Freischaltung quasi abgeschlossen ist, können Abonnenten bereits einen Blick auf den PS-Plus-Monat November werfen. Die Termine lassen sich vorhersagen und nur selten weicht Sony Interactive Entertainment von der etablierten Strategie ab.

PS Plus Essential

Ankündigung: Mittwoch, 30. Oktober 2024, 17:30 Uhr

Mittwoch, 30. Oktober 2024, 17:30 Uhr Freischaltung: Dienstag, 5. November 2024, 11:00 Uhr

PS Plus Extra und Premium

Ankündigung: Mittwoch, 13. November 2024, 17:30 Uhr

Mittwoch, 13. November 2024, 17:30 Uhr Freischaltung: Dienstag, 19. November 2024, vor 11:00 Uhr

Wie kommen wir auf diese Termine? Spiele für PS Plus Essential werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats um 11 Uhr freigeschaltet, nachdem sie am Mittwoch der Vorwoche um 17:30 Uhr angekündigt wurden. Für PS Plus Extra und Premium folgen die neuen Titel in den darauffolgenden zwei Wochen nach fast demselben Ankündigungs- und Freischaltungsmuster. Downloads sind bei den Freischaltungen der höheren Stufen in der Regel allerdings schon vor 11 Uhr möglich.

Was ist PlayStation Plus?

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst von Sony, der Mitgliedern Zugang zu einer Vielzahl von Vorteilen bietet. Dazu gehören monatliche Spiele, exklusive Rabatte im PlayStation-Store, Online-Multiplayer-Funktionen und zusätzliche Inhalte für ausgewählte Spiele. Die Abonnementstufen Extra und Premium erweitern das Angebot.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Features und eine Übersicht über die Preisgestaltung hält unser Special zu PS Plus Essential, Extra und Premium bereit.

