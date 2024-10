PS Plus Extra/Premium: Offiziell enthüllt – Das sind die neuen Titel im Oktober 2024

Erst vor wenigen Tagen schaltete Sony die neuen Essential-Titel für den Monat Oktober 2024 frei, die alle Abonnenten von PlayStation Plus ab sofort herunterladen können.

Ergänzend dazu nahm Sony am frühen Mittwochabend die Ankündigung des Oktober-Line-Ups von PS Plus Extra und PS Plus Premium vor. Wie die PlayStation-Macher verrieten, dürfen wir uns in diesem Monat auf insgesamt 14 neue Titel freuen. Zu den Highlights für die PS4 und die PS5 zählen „Dead Island 2“ oder der Indie-Hit „Gris“.

Zudem sind natürlich auch wieder diverse Klassiker mit von der Partie, die über PlayStation Plus Premium angeboten werden. Welche Neuzugänge im Oktober 2024 im Detail warten, verrät euch die folgende Übersicht.

PlayStation Plus Extra

Dead Island 2 (PS4, PS5)

Two Point Campus (PS4, PS5)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS4, PS5)

Gris (PS4, PS5)

Return to Monkey Island (PS5)

Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS4, PS5)

Firefighting Simulator The Squad (PS4, PS5)

Overpass 2 (PS5)

Tour de France 2023 (PS4, PS5)

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands (PS4, PS5)

PlayStation Plus Premium

Dino Crisis (PS4, PS5)

Siren (PS4, PS5)

The Last Clockwinder (PSVR2)

R-Type Dimensions (PS4, PS5)

Spieler, die mit PlayStation Plus vertraut sind, werden wissen, dass sie die frisch angekündigten Titel nicht direkt herunterladen und spielen können. Stattdessen erfolgt die Freischaltung für gewöhnlich am Dienstag nach der offiziellen Ankündigung. Im Fall der Extra- und Premium-Titel für den Oktober 2024 wäre dies der 15. Oktober 2024. Die Freischaltung geht meist gegen 11 Uhr unserer Zeit über die Bühne.

Parallel zur Freischaltung der neuen Extra- und Premium-Titel werden auch im Oktober 2024 diverse Spielen entfernt. Darunter „Gotham Knights“ und der kreative Plattformer „LittleBigPlanet 3“.

Den traditionellen Schlusspunkt unter einen Monat mit PlayStation Plus setzt die Ankündigung der Essential-Titel für den neuen Monat. Die Enthüllung der Essential-Neuzugänge für den November 2024 nimmt Sony am Mittwoch, den 30. Oktober 2024 gegen 17:30 Uhr unserer Zeit vor. Die Freischaltung erfolgt am darauf folgenden Dienstag.

Solltet ihr in der Welt von PlayStation Plus neu sein, legen wir euch unsere ausführliche Übersicht ans Herz. Diese verrät euch, was es mit den drei Stufen Essential, Extra und Premium auf sich hat. Zudem liefern wir euch alle relevanten Infos zu den jeweiligen Preisen und Inhalten der der Stufen.

