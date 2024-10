PS Plus Extra und Premium Oktober: Ankündigung steht bevor – Datum und Uhrzeit

Sony Interactive Entertainment bereitet die Erweiterung der Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium vor. Während die Essential-Spiele längst freigeschaltet wurden, konzentriert sich das japanische Unternehmen in den nächsten Tagen auf die höherpreisigen Stufen.

Doch wann erfolgen die Ankündigungen und Freischaltungen? Für erfahrene Abonnenten sind die Termine und Uhrzeiten kein Geheimnis. Für alle anderen gibt es nachfolgend noch einmal eine Übersicht über den voraussichtlichen Zeitplan.

Termine für PS Plus Extra und Premium im Oktober

Die Ankündigung der neuen PS Plus Extra- und Premium-Titel ist voraussichtlich für den 9. Oktober 2024 am frühen Abend geplant. Die Freischaltung der Neuzugänge folgt am 15. Oktober 2024. In der Regel ist an diesen Tagen ein Zugriff schon vor 11 Uhr möglich.

Oktober-Termine in der Übersicht:

Ankündigung: 9. Oktober 2024, 17:30 Uhr

Freischaltung: 15. Oktober 2024, vor 11:00 Uhr

Die Terminprognosen basieren auf Sonys etabliertem System, das selten von den geplanten Zeiten abweicht. Essential-Neuzugänge werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. In den nachfolgenden zwei Wochen sind die Ergänzungen für PS Plus Extra und Premium an der Reihe.

Ebenso werden am 15. Oktober 2024 einige Spiele aus den Extra- und Premium-Bibliotheken entfernt. Zu den wegfallenden Titeln gehören unter anderem „Ultra Street Fighter 4“, „Gotham Knights“ und „The Evil Within“.

Von diesen Spielen müssen sich Abonnenten im Oktober verabschieden:

Das bietet PS Plus Essential im Oktober

Die Neuzugänge für PS Plus Essential stehen seit der vergangenen Woche zum Download bereit. Mit dabei sind „Dead Space“, „WWE 2K24“ und „Doki Doki Literature Club Plus!“. Sobald sie in der persönlichen Bibliothek verweilen, also ohne Zusatzkosten in Anspruch genommen wurden, ist ein langfristiger Zugriff möglich.

PlayStation Plus setzt sich aus den drei Stufen Essential, Extra und Premium zusammen, wie sich auch unserem Special zum Abodienst entnehmen lässt. In der Essential-Option (71,99 Euro pro Jahr) profitieren die Nutzer von monatlichen Spielen, besonderen Rabatten, Cloud-Speicher, Online-Multiplayer und der Share-Play-Funktion.

Die Extra-Option (125,99 Euro pro Jahr) erweitert das Angebot um eine Bibliothek mit PS4- und PS5-Spielen sowie den Ubisoft+ Classics. Premium (151,99 Euro pro Jahr) ergänzt das Gesamtpaket mit klassischen Spielen, Cloud-Streaming, exklusive Testversionen und ausgesuchte Inhalte von Sony Pictures.

