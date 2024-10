PSN Sale: 80 Prozent sparen – Action-Hit von Remedy zum Sparpreis verfügbar

In dieser Woche startete Sony im PlayStation Store einen weiteren umfangreichen Sale mit zahlreichen Angeboten zu Spielen oder Zusatzinhalten wie DLCs.

Zum Teil könnt ihr im Rahmen der aktuellen Angebote bis zu 90 Prozent sparen. Unter den Titeln, die ihr euch zum Schnäppchenpreis sichern könnt, befindet sich auch das eine oder andere Highlight. Darunter Remedys Action-Titel „Control“.

„Control“ erschien ursprünglich im Jahr im Sommer 2019 für die PS4. Eine native PS5-Version folgte Anfang 2021. Wer den Titel noch nicht gespielt haben sollte, kann ihn aktuell für einen schmalen Euro nachholen.

Beide Versionen von Control im Preis gesenkt

Im aktuellen PSN-Sale wurden nämlich sowohl die beiden Versionen von „Control“ als auch die dazugehörigen Erweiterungen im Preis gesenkt. Die Standard-Fassung für die PS4 wurde um 80 Prozent reduziert und kann zum Preis von 5,99 Euro aus dem PlayStation Store heruntergeladen werden.

Die Ultimate Edition für die PS4 und die PS5 hingegen wandert derzeit für 7,99 Euro über die digitale Ladentheke. Dies entspricht ebenfalls einer Ersparnis von 80 Prozent. Neben dem Hauptspiel umfasst die Ultimate Edition die beiden Erweiterungen „Das Fundament“ und „AEW“.

Solltet ihr das Hauptspiel von „Control“ bereits euer Eigen nennen, dann könnt ihr die beiden Erweiterungen im aktuellen Sale auch einzeln zum Sparpreis erwerben. Sowohl „Das Fundament“ als auch „AEW“ sind für 2,99 Euro erhältlich.

Darüber hinaus sinkt der Season-Pass zu „Control“ um 70 Prozent im Preis. Dieser ist für 4,49 Euro erhältlich und umfasst beide Erweiterungen zum Action-Titel.

Arbeiten am Nachfolger laufen

Ende 2022 kündigten die Entwickler von Remedy die laufenden Arbeiten an „Control 2“ offiziell an. Nachdem das finnische Studio die kompletten Rechte an der Marke erwarb, suchte sich Remedy in Form von Annapurna Interactive einen neuen Partner, der die Entwicklung von „Control 2“ mit finanzieren wird.

Anfang August lieferte uns Remedy ein Status-Update zum Nachfolger und wies darauf hin, dass „Control 2“ einen neuen Meilenstein erreicht hat. So liegt der Titel mittlerweile in einem Build vor, der einen Teil der Inhalte und die wichtigsten Mechaniken in einer spielbaren Version zeigt.

Wann „Control 2“ für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint, ist aber noch unklar.

