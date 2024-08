Remedy: Neue Status-Updates zu den Max-Payne-Remakes, Control 2 und Condor

Im April 2022 kündigten die finnischen Entwickler von Remedy Entertainment Remakes von „Max Payne“ (2001) und „Max Payne 2: The Fall of Max Payne“ (2003) an. Die Neuauflagen entstehen in Zusammenarbeit mit Rockstar Games.

In diesem April gab Remedy an, dass die Remakes der ersten beiden „Max Payne“-Spiele noch vor dem Ende dieses Sommers in die Vollproduktion starten sollen. Das Wort wurde gehalten und die Spiele sowie das mysteriöse Projekt „Condor“ befinden sich nun in der vollen Produktionsphase.

Remedy arbeitet derzeit an mehreren Projekten

Neben den Remakes zu „Max Payne“ und „Max Payne 2″ arbeiten die Entwickler von Remedy derzeit noch an zwei weiteren Projekten. Auch „Control 2“ sowie ein noch nicht offiziell benannter Titel mit dem Codenamen „Condor“ entstehen bei den Finnen.

Wie das Unternehmen in seinem neuen Finanzbericht erläutert, konnten alle drei der sich derzeit in Entwicklung befindenden Projekte voranschreiten. „Control 2“ sei laut den Angaben von Remedy nun in das Stadium der Produktionsreife gerückt. Das Team habe einen wichtigen Meilenstein erreicht und konnte einen Build liefern, der mehrere wichtige Funktionen in spielbarer Form zeigt. Nun arbeite man daran, die Produktion von „Control 2“ auszuweiten, so Remedy.

Neues gibt es auch zu „Condor“, einem Koop-Multiplayer-Ableger, der anscheinend im „Control“-Universum spielt. Auch dieses Projekt habe die Vollproduktion erreicht. Das Entwicklungsteam habe an mehreren Karten und verschiedenen Missionstypen gearbeitet, so Remedy im Finanzbericht. Zudem habe man eine wachsende Anzahl interner und begrenzter externer Spieltests organisiert, um Funktionen zu validieren und Feedback zu erhalten.

Remakes werden kostspieliger

Wie das finnische Studio bereits im April angab, soll es sich bei den Remakes von „Max Payne“ und „Max Payne 2″ um eine kostspielige Angelegenheit handeln. Aufgrund von gestiegenen Kosten habe man darum das Entwicklungsbudget erhöht.

Die Neuauflagen der Shooter-Klassiker basieren auf der hauseigenen Northlight-Engine, die auch schon bei anderen Titeln von Remedy zum Einsatz kam. Unter anderem wurde die Engine bei „Alan Wake 2“ sowie bei „Control“ und „Quantum Break“ verwendet.

Quelle: Remedy, VGC

