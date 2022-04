Max Payne & Max Payne 2: Remakes auf Basis von Remedys Northlight-Engine angekündigt

Wie Rockstar Games und Remedy Entertainment bekannt gaben, werden "Max Payne" und "Max Payne 2: The Fall of Max Payne" in Form von Remakes für den PC und die aktuellen Konsolen zurückkehren. Bei den Arbeiten an den technisch aufgemotzten Neuauflagen kommt Remedys Northlight-Engine zum Einsatz.

In den vergangenen Monaten bestätigten die Verantwortlichen des finnischen Entwicklerstudios Remedy Entertainment mehrfach, dass hinter den Kulissen an diversen noch nicht angekündigten Titeln gearbeitet wird.

Eines dieser Projekte wurde nun offiziell vorgestellt: Die Remakes zu den beiden Action-Klassikern „Max Payne“ (2001) und „Max Payne 2: The Fall of Max Payne“ (2003). Remedy Entertainment war bereits für die Entwicklung der Originale verantwortlich und wird auch dieses Mal eng mit Rockstar Games zusammenarbeiten, um die beiden Klassiker in einem überarbeiteten Format zurückzubringen.

Die besagten Remakes werden für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erscheinen und auf Basis von Remedys Northlight-Engine entstehen, die in der Vergangenheit bereits bei Titeln wie „Quantum Break“ oder „Control“ zum Einsatz kam.

Release in Form eines Einzeltitels

Die Remakes zu „Max Payne“ beziehungsweise „Max Payne 2: The Fall of Max Payne“ werden in Form eines einzelnen Titels für den PC und die aktuellen Konsolen veröffentlicht. Wie es in der offiziellen Ankündigung weiter heißt, befinden sich die beiden Neuauflagen aktuell noch in der Konzeptphase. Folgerichtig wird es noch etwas dauern, bis uns die ersten Spielszenen ins Haus stehen. Zudem sollte erst in ein paar Jahren mit dem Release der Remakes gerechnet werden.

Finanziert wird die Entwicklung der beiden Remakes, bei denen es sich um klassische Triple-A-Produktionen im Remedy-Stil handeln wird, von Rockstar Games. Diesbezüglich wurde ergänzt: „Das Entwicklungsbudget des Spiels, dessen Größe einer typischen Remedy AAA-Spieleproduktion entsprechen wird, wird von Rockstar Games finanziert. Im Rahmen der Vereinbarung hat Remedy eine Tantiemenmöglichkeit, nachdem Rockstar Games seine Entwicklungs-, Marketing- und andere Kosten für den Vertrieb und die Veröffentlichung des Spiels wieder eingespielt hat.“

Die komplette Ankündigung mit weiteren Statements von Remedy Entertainment und Rockstar Games findet ihr auf der offiziellen Website des finnischen Studios.

