PlayStation Stars: Treueprogramm erreicht Europa

Nach Asien im September und Amerika in der vergangenen Woche steht die Freischaltung von PlayStation Stars in Europa bevor.

Angekündigt wurde der Launch für den 13. Oktober 2022. Allerdings ließ es sich Sony nicht nehmen, auf Twitter schon heute auf den europäischen Start von PlayStation Stars hinzuweisen. Auf der im Tweet verlinkten Seite tut sich bisher allerdings wenig, was sich in den kommenden Stunden ändern dürfte.

PlayStation Stars hit Europe, Australia, and New Zealand today!

PlayStation Stars soll Spieler gleichermaßen belohnen und zur Teilnahme an Kampagnen animieren. Dafür gibt es Prämien sowie Treuepunkte, die von Mitgliedern im PlayStation Store eingelöst werden können. Zur Auswahl stehen PSN-Guthaben und ausgewählte PlayStation Store-Produkte.

Als ergänzenden Vorteil bekommen PlayStation Plus-Mitglieder, die sich für PlayStation Stars angemeldet haben, automatisch Punkte für Käufe im PlayStation Store gutgeschrieben.

Turniere, Trophäen und mehr

Für die Teilnahme an vorgegebenen Kampagnen werden Prämien vergeben. Als Beispiel hebt Sony die „Monthly Check-In“-Kampagne hervor, in der es darum geht, ein beliebiges Spiel zu spielen, um eine Prämie zu erhalten. Andere Kampagnen umfassen Turniere, die es zu gewinnen gilt, oder richten sich an Trophäen, die Teilnehmer in ihren Besitz bringen müssen, um belohnt zu werden.

PlayStation Stars umfasst ebenfalls eine neue Prämienart: Die digitalen Sammlerstücke sind laut Sony digitale Abbildungen von Dingen, die PlayStation-Fans lieben. Dazu gehören Figuren aus Spielen und anderen Unterhaltungsformaten sowie Geräte aus der Hardware-Geschichte des Unternehmens.

Ein weiteres Feature von PlayStation Stars sind die Status-Level, die den individuellen Fortschritt der Teilnehmer widerspiegeln. Die Stufe hängt von der Anzahl der seltenen Trophäen sowie vom Erwerb von Vollversionen im PlayStation Store ab. Weitere Details dazu sind in dieser Meldung sowie auf dem PlayStation Blog zusammengefasst.

Laut Sony erfolgt der Zugriff auf das „vollständige PlayStation Stars-Erlebnis“ über die PlayStation App für iOS und Android. Wahlweise kann der Dienst über PlayStation.com genutzt werden.

