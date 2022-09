PlayStation Stars: Termin und weitere Details zum Treueprogramm

PlayStation Stars startet heute in Asien. Doch auch europäische PlayStation-Kunden müssen sich nicht viel länger in Geduld üben. Die Termine stehen fest.

Sony hat den Zeitplan für die Einführung von PlayStation Stars vorgestellt. Asiatische Spieler profitieren schon ab heute vom neuen Treueprogramm. In Nord- und Südamerika geht es am 5. Oktober 2022 los. Eine Woche später stoßen Spieler in Europa und Australien hinzu.

Nachfolgend die Starttermine in der Übersicht:

Asien, einschließlich Japan: 29. September (Ortszeit)

(Ortszeit) Nord- und Südamerika: 5. Oktober (Ortszeit)

(Ortszeit) Europa und Australien: 13. Oktober (Ortszeit)

Dank PlayStation Stars haben Spieler über Kampagnen die Möglichkeit, Belohnungen wie Punkte und digitale Sammlerstücke zu erhalten. Die Teilnahme ist kostenlos. Benötigt werden lediglich ein PSN-Konto für Erwachsene und die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen.

Während eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft nicht als Voraussetzung für die Teilnahme an PlayStation Stars gilt, genießen Mitglieder bestimmte Vorteile.

Laut Sony erfolgt der Zugriff auf das „vollständige PlayStation Stars-Erlebnis“ über die PlayStation App für iOS und Android. Ebenfalls kann dem Dienst über PlayStation.com beigetreten werden.

So funktioniert das Programm

Über PlayStation Stars erhalten Teilnehmer eine Prämie, wenn sie an den vorgegeben Kampagnen teilnehmen und Aktivitäten erledigen. Beispielsweise kann eine Kampagne die Aufgabe beinhalten, bestimmte Trophäen zu verdienen oder zu den ersten Spielern zu gehören, die bei ausgesuchten Spielen in ihrer Region eine Platin-Trophäe erreichen. Andere Kampagnen haben lediglich das Ziel, ein bestimmtes Spiel in Angriff zu nehmen.

Eine der ersten Kampagnen heißt “Drück Spielen/1994”. Mitglieder, die auf Songs basierende Hinweise richtig deuten, um die zugehörigen Spiele zu starten, erhalten ein spezielles Sammlerstück. Die Kampagnen werden regelmäßig aktualisiert und in der PlayStation App vorgestellt.

Treuepunkte und Sammlerstücke

Zu den Prämien gehören Treuepunkte und digitale Sammlerstücke. Während Punkte in einem Katalog eingelöst werden dürfen, der PSN-Guthaben, exklusive digitale Sammlerstücke und ausgewählte PlayStation Store-Produkte enthalten kann, sind digitale Sammlerstücke laut Sony „wunderschön gerenderte, digitale Abbildungen von Dingen, die PlayStation-Fans lieben“.

Dazu gehören Figuren aus Spielen und anderen Unterhaltungsformaten sowie Geräte, die „die Innovationsgeschichte von Sony widerspiegeln.“

Die verdienten Sammlerstücke können im Anschluss in einer Vitrine in der PlayStation App ausgestellt und Freunden präsentiert werden. Und damit die Vitrine anfangs nicht so leer wirkt, erhalten alle Mitglieder für ihren Beitritt das Sterngucker-Teleskop.

Als zusätzlichen Vorteil bekommen PlayStation Plus-Mitglieder, die sich für PlayStation Stars angemeldet haben, automatisch Punkte für Käufe im PlayStation Store gutgeschrieben. Verfolgt werden kann der Punktestand in der PlayStation App.

Vier Status-Level

PlayStation Stars umfasst vier Status-Level, die erreichte Meilensteine widerspiegeln. Die persönliche Stufe des Spielers hängt von der Anzahl der seltenen Trophäen sowie vom Erwerb von Vollversionen im PlayStation Store ab. Je höher Spieler im Level aufsteigen, desto mehr Vorteile können sie erhalten.

Weitere Meldungen zu PlayStation Stars:

Sobald ein Level erreicht wurde, bleibt es den Spielern eine Weile erhalten. Das gilt für den Rest des jeweils laufenden Jahres und einen weiteren Zeitraum von 13 Monaten.

„Wenn ihr beispielsweise im Oktober das Statuslevel 2 erreicht, bleibt euer Status in Level 2 für den Rest des Kalenderjahrs gültig und wird auch für die nächsten 13 Monate, vom 1. Januar des nächsten Jahres bis zum 31. Januar des folgenden Jahres, beibehalten“, so Sony.

Weitere Erklärungen zu PlayStation Stars sind auf dem PlayStation Blog zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu PlayStation Stars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren