PlayStation Stars: Bestehende Vorbestellungen von Modern Warfare 2 oder Ragnarök werden belohnt

Nach dem japanischen Launch von PlayStation Stars startete das Treueprogramm in dieser Woche auch in Süd- und Nordamerika. Europa ist am 13. Oktober 2022 an der Reihe.

Einstellen können sich hiesige PS Plus-Spieler allerdings schon heute darauf, dass sich bestehende Vorbestellungen auf den Punktestand des neuen Dienstes auswirken werden.

Gilt für God of War Ragnarök und Modern Warfare 2

In einer Nachricht mit dem Titel „From PlayStation“ bestätigte Sony, dass „Vorbestellungen von God of War: Ragnarök und Call of Duty: Modern Warfare 2, die vor der PlayStation Stars-Mitgliedschaft getätigt wurden, für aktuelle PlayStation Plus-Mitglieder PlayStation Stars-Punkte einbringen“ können.

Spieler, die diese Spiele längst vorbestellt haben und unbedingt die Punkte mitnehmen möchten, müssen ihre Vorbestellung demnach nicht stornieren und erneut aufgeben.

: „Eine spezielle PlayStation Stars-Kampagne, die dir die Möglichkeit gibt, Punkte zu sammeln, wird eine Woche nach der offiziellen Veröffentlichung der Spiele auf dich zukommen. Diese Aktion wird nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sein.“

Zwar richtet sich diese Botschaft an die amerikanischen PlayStation Stars-Mitglieder. Allerdings dürfte Sony nach der Einführung in Europa in den hiesigen Regionen ähnlich verfahren.

PlayStation Stars umfasst ein Stufensystem, bei dem Spieler unter anderem durch den Kauf von Spielen und das Sammeln von Trophäen aufsteigen können. Während es dafür einige Belohnungen gibt, sorgte ein weiteres Feature in den vergangenen Tagen für Kritik.

Denn die vierte Stufe gewährt den Mitgliedern eine hohe Priorität beim Kundenservice. Aufmerksam wurden darauf zunächst japanische Spieler. Doch auch für andere Regionen wurde diese Priorität inzwischen bestätigt.

Zwischenzeitlich konnten Dataminer ebenfalls einen Diamant-Status bei PS Stars entdecken, den Sony noch nicht bestätigt hat. Laut der Beschreibung ist für diesen Status eine Einladung erforderlich.

Bei PlayStation Stars handelt es sich um ein neues Treue- und Bonusprogramm für alle PlayStation-Spieler. Diese können für ihre Spielsessions, das Sammeln von Trophäen und für die Teilnahme an vorgegebenen Kampagnen Belohnungen und Treuepunkte sammeln. Letztere lassen sich später im PlayStation Store einlösen.

