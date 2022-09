PlayStation Stars: Stufe 4-Nutzer werden beim Support bevorzugt – User üben Kritik

In Japan steht das PlayStation Stars-Programm ab sofort zur Verfügung und sorgt schon jetzt für reichlich Gesprächsstoff. So werden Nutzer, die das PlayStation Stars-Level 4 erreicht haben, beim Support bevorzugt behandelt. Ein Schritt, der zahlreichen Nutzern sauer aufstößt.

Heute spendierte Sony Interactive Entertainment dem neuen PlayStation Stars-Programm nicht nur einen handfesten Termin für den europäischen Markt. Darüber hinaus wurde der Service in Japan bereits an den Start gebracht.

Aus Nippon erreichte uns ein pikantes Detail des Angebots, das den Spielern und Spielerinnen aus nachvollziehbaren Gründen sauer aufstößt. Im Detail geht es um die Tatsache, dass Nutzer, die die PlayStation Stars-Stufe 4 erreicht haben, beim Support beziehungsweise beim Support-Chat bevorzugt behandelt werden.

Um die Stufe 4 zu erreichen, müssen nach dem aktuellen Stand der Dinge vier Vollpreis-Titel im PlayStation Network erworben und 128 seltene Trophäen freigeschaltet werden. Wurde die für die bevorzugte Behandlung beim Kunden-Support benötigte Stufe 4 erreicht, bleibt diese für den Rest des Jahres und 13 weitere Monate aktiv.

Das sagen japanische Nutzer

Der japanische Twitter-Nutzer „Akutarosu“ übte an dieser Vorgehensweise offen Kritik, da seiner Meinung nach außer Acht gelassen wird, dass es Spieler und Spielerinnen gibt, die nur wenige Titel besitzen und diese über einen langen Zeitraum spielen. Hier kommen einem vor allem Multiplayer-Titel wie „Destiny 2“ und die „Call of Duty“-Reihe oder diverse MMOs in den Sinn. Ebenfalls benachteiligt werden Gamer mit einem kleinen Budget, die ihre Spiele vor allem in Sales erwerben.

Der Nutzer „Koshifurinyodo“ ergänzte: „Sie sollten Anfängern, die neu im Spiel sind, Vorrang einräumen. Wenn Sie auf der Grundlage der gespielten Zeit oder so etwas auf ein Level aufsteigen, dann wäre das in Ordnung. Aber eine Rangfolge nach der Höhe Ihrer Ausgaben wird vermutlich kein positives Feedback nach sich ziehen.“

Auf Twitter schlossen sich zahlreiche Spieler beziehungsweise Spielerinnen dieser Kritik an und forderten, dass alle Kunden vom Support gleich behandelt werden sollten – unabhängig davon, wie viele Spiele sie zu welchem Preis erworben haben. Eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment zur lauter werdenden Kritik steht noch aus.

In Europa startet das PlayStation Stars-Programm am 13. Oktober 2022. Ausreichend Zeit also, um im Zweifelsfall noch einmal nachzubessern.

