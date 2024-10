Yooka-Replaylee: Erscheint für PS5, Xbox und mysteriöse Nintendo-Plattform

Der 2017 erschienene Plattformer „Yooka-Laylee“ gilt als spiritueller Nachfolger der beliebten „Banjo-Kazooie“-Reihe. Bald soll das Spiel in einer überarbeiteten Fassung zurückkehren. „Yooka-Replaylee“ soll von „denselben kreativen Köpfen“ entwickelt werden, die schon für das Original aus 2017 zuständig waren.

Nun wurde ein neuer Trailer zu dem Spiel veröffentlicht, bei dem jedoch nicht das gezeigte Gameplay für Aufsehen sorgt. Stattdessen wird ein eigentlich unscheinbares Nintendo-Logo von den Zuschauern auf YouTube bejubelt.

Spiel erscheint für „Nintendo“

Die Entwickler von PlayTonic haben einen neuen Trailer zu „Yooka-Replaylee“ veröffentlicht, der den Release für die Konsolen zelebrieren soll. Neben dem PC erscheint der Titel auch für PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S.

Allerdings sorgt ein weiteres Logo für große Augen, dass ganz am Ende des neuesten Clips eingeblendet wird. Neben den Bildchen für die bereits bekannten Plattformen prangt auch groß und breit das Nintendo-Logo. Besondere Aufmerksamkeit wird darauf noch durch zwei Comic-Augen gelenkt, die vom rechten Rand hereinschweben und es sich über der Nintendo-Schrift gemütlich machen.

„Ist Yooka-Replaylee das erste offizielle Spiel für die Nintendo Switch 2?“, fragen einige Zuschauer in den Kommentaren unter dem Video. „Kein Switch-Logo, dafür Augen über einem normalen Nintendo-Logo. Wir verstehen schon, worauf ihr damit hinauswollt“, schreibt ein weiterer Nutzer.

Release-Zeitraum wurde noch nicht bekanntgegeben

Laut den Entwicklern wird „Yooka-Replaylee“ überarbeitete Grafiken und Animationen bieten. Darüber hinaus sollen auch die Leistung und die Auflösung verbessert worden sein. Dazu können sich die Spieler auch auf eine überarbeitete Steuerung und Kamera freuen.

Das Spiel soll außerdem neue und verbesserte Herausforderungen bieten. Damit die Nutzer dabei nicht verloren gehen, ist auch eine neue Weltkarte mit an Bord. Der Original-Soundtrack von den Videospielkomponisten Grant Kirkhope („Banjo-Kazooie“) und David Wise („Donkey Kong Country“) kehrt in „Yooka-Replaylee“ in einer orchestralen Version zurück.

