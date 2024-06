Yooka-Replaylee: Remaster angekündigt und das ändert sich – Trailer, Neuerungen und Verbesserungen

Mit "Yooka-Replaylee" hat PlayTonic ein mehr oder weniger neues Spiel in der Pipeline. Hierbei handelt es sich um eine überarbeitete Version des 2017er "Yooka-Laylee". Die ersten Informationen liegen vor und auch ein Gameplay-Trailer ist dabei.

Mit “Yooka-Laylee” brachten ehemalige Rare-Mitarbeiter im Jahr 2017 ein Spiel auf den Markt, das von “Banjo-Kazooie” inspiriert wurde und als „spiritueller Nachfolger“ gilt. Zu einem großen Highlight wurde es nicht. Ein Metascore von 68 und ein User-Score von 6.2 trafen aufeinander. Bessere Ergebnisse erzielte 2019 das Spinoff “Yooka-Laylee and the Impossible Lair”.

In dieser Woche kam es zur Ankündigung einer weiteren Produktion. Allerdings stellt “Yooka-Replaylee”, so der Name der kommenden Veröffentlichung, kein gänzlich neues Abenteuer dar. Vielmehr handelt es sich um eine erweiterte und verbesserte Version des 2017er “Yooka-Laylee”.

Was macht Yooka-Replaylee besser als das Original?

Laut der heutigen Ankündigung wird “Yooka-Replaylee” von „denselben kreativen Köpfen“ entwickelt, die schon das Original hervorgebracht hatten. Spieler können überarbeitete Grafiken und Animationen erwarten. Gleiches gilt für eine „verbesserte Performance und Auflösung“.

Weitere Verbesserungen flossen in die Steuerung und Kamera ein. Hierbei handelt es sich um Elemente des Spiels, die nach der Veröffentlichung des Originals besonders kritisiert wurden.

Des Weiteren erhält “Yooka-Replaylee” neue Münzen, um den Spielern eine zusätzliche Währung zu bieten, die sie sammeln und bei Vendi, dem Verkaufsautomaten, verwenden können.

Nachfolgend ein Gameplay-Trailer zur neuen Version:

Bei Vendi finden Spieler mehr Tonics

Der genannte Automat bietet erneut Tonics an, die als Spielmodifikatoren fungieren. Während mit der neuen Version von “Yooka-Laylee” weitere Exemplare hinzukommen, können diesmal mehrere Tonics ausgerüstet werden.

Ebenfalls wurden Verbesserungen an den bestehenden Herausforderungen im Spiel vorgenommen und neue Herausforderungen hinzugefügt. Eine neue Weltkarte sowie ein Challenge-Tracker sind dabei. Sie helfen den Spielern, ihren Standort zu bestimmen und zu sehen, was sie noch im Spiel erledigen müssen.

In “Yooka-Replaylee” kehrt die Originalmusik der Videospielkomponisten Grant Kirkhope (Banjo-Kazooie) und David Wise (Donkey Kong Country) zurück. Sie wird als Orchestermusik arrangiert.

Weitere Informationen folgen in der kommenden Woche

PlayTonic wird am 11. Juni 2024 auf dem eigenen YouTube-Kanal eine Fragerunde abhalten und den Zuschauern mehr Details zum Remaster zukommen lassen.

Konkrete Konsolen und ein Veröffentlichungsdatum wurden bisher nicht genannt. Vielleicht folgen diese Angaben in wenigen Tagen. Zuvor liefern einige Bilder einen Vorab-Eindruck:

