PS5 Pro kurz vor Launch: Konsole bei Amazon und Media Markt weiterhin vorbestellbar

Sony bringt die leistungsstarke PS5 Pro in Kürze auf den Markt. Weiterhin können Interessierte die Konsole bei ausgewählten Händlern vorbestellen, müssen aber 799,99 Euro auf den Tisch legen.

Sony erweitert die PlayStation-Produktreihe mit einem neuen Modell. Die Veröffentlichung der PS5 Pro ist für den 7. November 2024 vorgesehen. Käufer erhalten ein System, das rund 800 Euro kostet, aber auch einiges unter der Haube hat.

Wer die PS5 Pro pünktlich zum Marktstart in der Hand halten möchte, kann weiterhin eine Vorbestellung aufgeben, beispielsweise bei Amazon oder Media Markt. Nachfolgend sind die entsprechenden Produkteinträge verlinkt:

PSSR, aber kein Disk-Laufwerk

Die PS5 Pro verspricht eine Reihe technischer Verbesserungen gegenüber der Standard-PS5, mit denen Sony insbesondere Core-Gamer ansprechen möchte. Zu den Neuerungen zählen eine potentere GPU mit einem 45 Prozent schnelleren Rendering sowie durch maschinelles Lernen gestützte Upsacling-Funktionen via PSSR.

Mit einem Preis von 799,99 Euro ist die PS5 Pro eine Premium-Option, die keinesfalls das Standardmodell der PS5 ersetzen soll. Die Slim ist weiterhin für den Massenmarkt bestimmt und befindet sich bei Media Markt dank einer zeitlich begrenzten Aktion im Sale:

Für Disk-Fans relevant: Die PS5 Pro kommt ohne Laufwerk auf den Markt. Jedoch besteht die Möglichkeit, ein separates Disk-Laufwerk zu erwerben und anzubringen. Der Haken: Das optionale Zubehör ist weitgehend ausverkauft. Eine SSD mit 2 TB Speicherplatz gehört zur Standardausstattung, jedoch ist der Standfuß für die vertikale Aufstellung nicht im Lieferumfang enthalten und muss bei Bedarf separat gekauft werden.

Die PS5 Pro ist kompatibel mit PS5- und PS4-Spielen und nutzt die verbesserte Hardwareleistung, um in unterstützten Titeln eine höhere Performance und Grafikleistung zu bieten. Insgesamt werden zum Launch mehr als 60 Enhanced-Games zur Verfügung stehen:

Die offizielle Markteinführung der PS5 Pro erfolgt am 7. November 2024. Neben der PS5 Pro wird auch die „PlayStation 30th Anniversary Collection“ ab dem 21. November 2024 erhältlich sein. Sie ist allerdings weitgehend vergriffen. Die Collection umfasst unter anderem eine farblich an die erste PlayStation angelehnte PS5 Pro, die mittlerweile für Tausende Euro bei eBay und Co. verweilt.

