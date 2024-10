Media Markt: MwSt. geschenkt – Rabattaktion mit PS5, SSDs und weiteren Produkten

Am heutigen Donnerstag startet bei Media Markt eine Rabattaktion, die es Kunden ermöglicht, die Mehrwertsteuer auf ausgewählte Produkte zu sparen. Diese Aktion betrifft einen Großteil des Sortiments und bietet Preisnachlässe auf Produkte aus verschiedenen Kategorien.

Mehrwertsteueraktion bis zum 28. Oktober

Die Mehrwertsteuer-Rabatt-Aktion bei Media Markt startet am heutigen 24. Oktober 2024 um 20 Uhr und läuft bis zum 28. Oktober 2024, 6:59 Uhr.

Nachfolgend sind einige Beispiele aus der Gaming-Kategorie aufgelistet. Der Preis stellt den Standardbetrag dar. Davon muss der in Klammern genannte Rabatt abgezogen werden. Deutlich wird, dass sich Media Markt an der UVP orientiert, die in den vergangenen Monaten häufig unterschritten wurde.

Konsolen:

Zubehör:

Virtual Reality:

Obwohl die Aktion auf zahlreiche Produktkategorien angewendet wird, gibt es Ausnahmen, etwa bei Artikeln von Apple, Amazon sowie vielen weiteren Produkten, die auf der Aktionsseite unten im Kleingedruckten aufgelistet sind. Auch PlayStation Portal gehört dazu.

Berechnung des Rabatts und Verfügbarkeit der Aktion

Obwohl die Aktion als Mehrwertsteuer-Rabatt beworben wird, entspricht der Preisnachlass nicht exakt 19 Prozent. Dies liegt daran, dass die Mehrwertsteuer auf den Nettopreis eines Produkts aufgeschlagen wird. Ein Rabatt von 19 Prozent auf den Bruttopreis würde den Preis unter den ursprünglichen Nettopreis senken. Deshalb liegt der effektive Rabatt bei 15,966 Prozent.

Die Aktion startet am 24. Oktober 2024 um 20:00 Uhr im Online-Shop von Media Markt und endet am 28. Oktober 2027 um 06:59 Uhr. In den stationären Märkten in Deutschland läuft die Aktion vom 25. bis 26. Oktober 2024, wobei die Öffnungszeiten variieren können – beispielsweise durch verkaufsoffene Sonntage.

