Dragon Age The Veilguard für PS5: Schon vor dem Launch gibt es einen dicken Rabatt

Wenn es um den begehrten Titel „Spiel des Jahres 2024“ geht, dürfte das kommende RPG-Highlight „Dragon Age: The Veilguard“ mit Sicherheit ein heißer Anwärter sein. Dessen Release lässt zwar noch etwas auf sich warten. Wer sich jedoch bereits jetzt um Kauf entscheidet, kann einiges an Geld sparen.

Bis zu 19 Prozent Rabatt für Dragon Age: The Veilguard

Sollte alles nach Plan verlaufen, kommt „Dragon Age: The Veilguard“ am 31. Oktober 2024 für die PS5, die Xbox Series X/S sowie den PC auf den Markt. Allerdings ist es bereits seit einiger Zeit möglich, eine Vorbestellung für das Rollenspiel von Entwickler BioWare aufzugeben. Wer dies bisher noch nicht gemacht hat, kann es umgehend nachholen und dabei sogar noch seinen Geldbeutel schonen. Es laufen aktuell nämlich gleich mehrere Rabattaktionen, bei denen das neue „Dragon Age“ etwas günstiger zu haben ist.

Wer sich dazu entscheidet, im Online-Shop von Media Markt zuzuschlagen, erhält bei einer Vorbestellung der PS5-Version von „Dragon Age: The Veilguard“ einen Preisnachlass in Höhe von 18 Prozent. Somit kostet das Rollenspiel lediglich 64,99 anstatt normalerweise 79,99 Euro. Mit demselben Betrag schlägt das potenzielle RPG-Meisterwerk bei Amazon Deutschland zu Buche, obwohl dort seltsamerweise ein Rabatt von 19 Prozent angepriesen wird. Egal, letztendlich zählt der finale Preis – und der kann sich in beiden Fällen sehen lassen.

Nachfolgend die jeweiligen Produktseiten*:

Wann startet der Preload für Dragon Age: The Veilguard?

Neben dem etwas niedrigeren Preis hat die Vorbestellung von „Dragon Age: The Veilguard“ übrigens mindestens einen weiteren Vorteil. Dank einer Preload-Phase können sich frühentschlossene Digital-Käufer sämtliche Daten bereits vor dem Release auf ihre PS5 herunterladen. Somit ist es ihnen möglich, sich beim Launch am 31. Oktober 2024 sofort in das neue Fantasy-Abenteuer zu stürzen. Während diese Phase auf der Xbox Series X/S bereits vor einigen Tagen begonnen hat, müssen sich die PlayStation-Fans noch etwas länger gedulden. Für sie fällt der Startschuss erst am 29. Oktober.

Das ist zwar deutlich später als bei der Microsoft-Konkurrenz. Es dürfte dennoch locker ausreichen, um das vollständige Spiel vor dem Release-Tag auf die heimische Festplatte zu ziehen. Bisher gibt es auch weiterhin keine genaue Angabe zur Downloadgröße von „Dragon Age: The Veilguard“ auf der PS5.

Die Versionen für den PC sowie die Xbox Series X/S liegen zwischen zirka 93 und 100 Gigabyte. Die PlayStation-Fassung dürfte sich demnach in einem ähnlichen Bereich bewegen.

