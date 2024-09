Dragon Age The Veilguard: Eine hohe Nachfrage? EA zum Start der Vorbestellungen

In einem Investorenmeeting gingen die Verantwortlichenvon EA unter anderem auf die bisherigen Vorbestellerzahlen von "Dragon Age: The Veilguard" ein. In diesem Zusammenhang spricht der Publisher von einer starken Nachfrage seitens der Spieler.

Seit Mitte August haben interessierte Spieler die Möglichkeit, das Ende Oktober für den PC und die Konsolen erscheinende „Dragon Age: The Veilguard“ vorzubestellen.

Wie die letzten Wochen zeigten, sorgten die bislang veröffentlichten Gameplayszenen und Details für gemischtes Feedback. Vor allem mit dem neuen Grafikstil konnten sich wahrlich nicht alle Fans der Reihe anfreunden. Selbiges galt für den lineareren missionsbasierten Ansatz des Rollenspiels.

Doch wie wirkten sich die bisherigen Präsentationen und die Eindrücke der Community auf die Vorbestellungen von „Dragon Age: The Veilguard“ aus? Dieser Frage stellten sich die Verantwortlichen von Electronic Arts in einem aktuellen Investorenmeeting.

EA mit den bisherigen Zahlen zufrieden

Konkrete Zahlen nannte der Publisher in diesem Zusammenhang zwar nicht, sprach jedoch davon, dass sich die Vorbestellungen von „Dragon Age: The Veilguard“ im Rahmen der internen Erwartungen bewegen. Zudem hätten die bisherigen Vorbestellungen gezeigt, dass seitens der Spieler „eine starke Nachfrage“ vorhanden ist.

Chief Financial Officer Stuart Canfield kommentierte die Vorbestellungen wie folgt: „Wir erwarten mit Spannung die Veröffentlichung von EA Sports FC 25 nächste Woche und Dragon Age: The Veilguard im Oktober. Beide liegen derzeit im Rahmen der Erwartungen.“

Laura Miele, die Präsidentin von EA Entertainment, ergänzte: „Hier macht BioWare das, was es am besten kann: fesselndes Geschichtenerzählen, einprägsame Charaktere und eine wunderschöne Welt. Die Dragon Age-Community ist in Aufregung und die Resonanz in der Presse war wirklich positiv.“

„Das Spiel sieht sowohl auf Konsole als auch auf PC großartig aus und wir sehen bereits eine starke Nachfrage auf den größten Plattformen.“

BioWare enthüllt die Spielzeit des Rollenspiels

In einem aktuellen Interview bestätigten Game Director Corinne Busche und Producer Jen Cheverie ein weiteres interessantes Detail. Im Detail ging es hier um die Spielzeit von „Dragon Age: The Veilguard“.

Wie die beiden kreativen Köpfe bestätigten, wird sich das kommende Rollenspiel an seinem erfolgreichen Vorgänger orientieren.

Genau wie in „Dragon Age: Inquisition“ könnt ihr 100 Stunden oder mehr einplanen, sofern ihr neben der Kampagne auch die optionalen Inhalte und Geheimnisse von „The Veilguard“ in Angriff nehmen möchtet. Weitere Details zu diesem Thema und eine Antwort auf die Frage, wie viel Spielzeit die Kampagne an sich bietet, findet ihr hier.

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint am 31. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Neben der Standard-Edition warten eine digitale Deluxe Edition sowie eine physische Deluxe Edition mit exklusiven Inhalten.

