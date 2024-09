Dragon Age The Veilguard: Collector’s Edition “Rook’s Coffer” bei Amazon vorbestellbar

Die Collector’s Edition "Rook’s Schatzkiste" von „Dragon Age: The Veilguard" ist mittlerweile auch in Deutschland erhältlich. Sie enthält zahlreiche Sammlerstücke. Doch der Preis hat es in sich, zumal etwas Wichtiges fehlt.

Kurz vor dem offiziellen Release von „Dragon Age: The Veilguard“ gibt es die Collector’s Edition auch in Deutschland zu kaufen. Diese Sonderausgabe enthält exklusive Sammlerstücke und kann ab sofort vorbestellt werden. Ein Schnäppchen sollten Interessenten nicht erwarten, zumal etwas fehlt.

Rook’s Schatzkiste: Mehr als nur ein Dolch

Die Sammler-Edition „Dragon Age: The Veilguard Rook’s Coffer“ ist mittlerweile bei Amazon Deutschland erhältlich. Das Highlight des Paketes ist der Lyrium-Dolch, der 12 Zoll (etwa 55,88 cm) lang ist und über eine integrierte Beleuchtung verfügt.

Neben dem Dolch enthält die Box unter anderem ein Kartenspiel, das Charaktere und Orte aus der Welt von „Dragon Age“ zeigt, sowie eine illustrierte Stoffkarte der Spielwelt Thedas. Sammler dürfen sich zudem über eine Zaubertrankflasche und einen verwunschenen D12-Würfel freuen.

All diese Gegenstände werden in einer dekorativen Box ausgeliefert, die ebenfalls auf das Universum von „Dragon Age“ abgestimmt ist.

Inhalte der Edition in der Übersicht:

Lyrium-Dolch (beleuchtet)

Rook’s Kartenspiel (52 Karten)

Verwunschener D12-Würfel

Thedas-Stoffkarte mit Köcher zur Aufbewahrung

Zaubertrankflasche

Lithographie der Spielcharaktere

Exklusiver Dankesbrief der Entwickler

Weitere Beschreibungen zu den Sammlerstücken halten wir in dieser Meldung parat. Laut Amazon wird die Merchandise-Sammlung voraussichtlich ab dem 4. Oktober 2024 ausgeliefert und somit einige Wochen vor dem eigentlichen Spiel.

174,99 Euro und kein Spiel enthalten

„Dragon Age: The Veilguard Rook’s Coffer“ kostet hierzulande schlappe 174,99 Euro, hat allerdings einen gewaltigen Haken. Das Paket enthält kein Exemplar von „Dragon Age: The Veilguard“, was bedeutet, dass Käufer das Spiel separat erwerben müssen, womit sich der Gesamtpreis am Ende auf weit über 200 Euro summiert.

Der Verzicht auf das Spiel hat den Vorteil, dass die Edition nicht auf eine spezifische Plattform beschränkt ist und Fans selbst entscheiden können, für welche Edition des Spiels sie die Zusatzinhalte erwerben möchten.

Außerdem fällt auf, dass der Preis in Deutschland deutlich höher als im BioWare-Shop ist, wo momentan 137,15 Euro auf dem Preisschild stehen. Hier handelt es sich aber um einen Export, sodass weitere Kosten zu berücksichtigen sind.

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint offiziell am 31. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die Frage, ob mit Download-Erweiterungen zu rechnen ist, wurde erst kürzlich beantwortet.

