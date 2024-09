Dragon Age The Veilguard: So funktioniert der Fortschritt für Skills, Gegenstände und Begleiter

"Dragon Age: The Veilguard" bietet Spielern eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit denen sie Charaktere, Ausrüstung und Begleiter verbessern. In einem neuen Video verrät BioWare, wie das Fortschrittssystem des Spiels funktioniert und welche Strategien zum Erfolg verhelfen.

Electronic Arts und BioWare bereiten mit einem neuen Walktrough-Video auf die nahende Ankunft von „Dragon Age: The Veilguard“ vor. In den Fokus rückt diesmal das Fortschrittssystem, das Spieler durch das Rollenspiel begleitet.

Das Fortschrittssystem ist in drei Hauptbereiche unterteilt: Fortschritt der Skills/Fähigkeiten, Fortschritt der Gegenstände und Fortschritt der Begleiter. Diese Mechaniken ermöglichen es den Spielern, ihren Spielstil individuell anzupassen.

Rook, der Hauptcharakter, kann bis Level 50 aufsteigen. Im Zuge der Progression erhalten die Spieler Erfahrungspunkte vor allem durch das Abschließen von Quests. Laut BioWare gibt es auch Erfahrungspunkte für das Besiegen von Gegnern und das Erkunden der Welt. Aber das Abschließen von Missionen und das Vertiefen von Beziehungen sei der effizienteste Weg, um aufzuleveln.

Gegenstands- und Ausrüstungsverbesserungen

Spieler werden in „Dragon Age: The Veilguard“ eine Vielzahl von Waffen, Rüstungen und Accessoires finden oder kaufen. Jeder Gegenstand hat Werte und Eigenschaften sowie eine Seltenheit, die von ungewöhnlich über selten bis hin zu episch und legendär reicht.

Ein zentrales Element der Gegenstandsprogression ist eine Werkstatt (Caretakers Workshop), die in einem Turm untergebracht ist. Durch das Sammeln von „Erinnerungsstücken“ ist eine Verbesserung der Werkstatt zwischen den Stufen 0 bis 10 möglich, wodurch neue Möglichkeiten und Verzauberungen freigeschaltet werden.

„Es ist also eine gute Idee, die Werkstatt immer weiter aufzuleveln, denn je höher ihr Rang ist, desto besser werden eure Gegenstände, egal ob ihr sie in der Werkstatt aufwertet oder sie in der Welt findet“, so BioWare.

Hier können Spieler auch Gegenstände für ihre Begleiter verbessern, die ebenfalls über eigene Ausrüstungsplätze und Fähigkeiten verfügen. Runen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, da sie passive und aktive Boni für den Charakter und die Begleiter bieten.

Begleiter und ihre Bedeutung für den Fortschritt

Die Begleiter in „Dragon Age: The Veilguard“ sind nicht nur passive Unterstützer, sondern spielen eine aktive Rolle im Kampfgeschehen und der Charakterentwicklung. Jeder Begleiter verfügt über einen eigenen Fähigkeitsbaum, der durch das Sammeln von Erfahrungspunkten erweitert wird.

Diese Punkte können durch spezielle Quests, Gespräche und Entscheidungen freigeschaltet werden. „Die Quests und Beziehungen zu den Begleitern sind ein zentraler Aspekt, um ihre Fähigkeiten zu verbessern“, erklärt BioWare.

Einige Fähigkeiten der Begleiter dienen als „Primer“, die Feinde mit bestimmten Statuseffekten versehen. Andere Skills fungieren als „Detonatoren“, die diese Effekte auslösen und zusätzlichen Schaden verursachen. Dieses Zusammenspiel von Fähigkeiten kann individuell an den Spielstil und die jeweilige Spielsituation angepasst werden.

“Genau wie Rook könnt ihr die Fähigkeiten eurer Begleiter jederzeit auswechseln, wenn ihr nicht im Kampf seid. In manchen Fällen werdet ihr Begleiter mit Fähigkeiten spezifizieren wollen, die Schwachstellen in eurem Build ausgleichen können“, beschreibt BioWare die Möglichkeiten.

„Dragon Age: The Veilguard“ wird am 31. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht.

