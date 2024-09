Dragon Age The Veilguard: Mehr als 20 Minuten Gameplay zeigt eure Basis und den Magier im Kampf

In Zusammenarbeit mit IGN veröffentlichte BioWare ein umfangreiches Gameplay-Video zu "Dragon Age: The Veilguard". Das besagte Video liefert uns über 20 Minuten Gameplay und zeigt unter anderem den Magier im Kampf.

In den letzten Tagen lieferten uns die Entwickler von BioWare allerlei neue Details zu „Dragon Age: The Veilguard“. Diese drehten sich unter anderem um die Freizügigkeit im Spiel oder Themen wie den Wiederspielwert.

Ergänzend zu den Informationen stellte BioWare in Zusammenarbeit mit IGN frische Eindrücke aus dem Rollenspiel zur Verfügung. Im Rahmen des neuen Videos dürfen wir uns nicht nur über reichlich Gameplay aus dem Fantasy-RPG freuen. Zudem kommen Game Director Corinne Busch und Creative director John Epler zu Wort, die auf die präsentierten Szenen eingehen.

Das Video bringt es auf eine Laufzeit von mehr als 20 Minuten und ermöglicht uns einen Blick auf den Leuchtturm, der als Basis fungiert, oder die Magierklasse im Kampf.

Was hat es mit der Kreuzung auf sich?

In dem neuen Gameplay-Video begibt sich Rook mit seinen Begleitern auf eine Mission. Hier steht die Gruppe vor der Aufgabe, Greife aus einer Notlage zu retten. Um an ihr Ziel zu gelangen, müssen sie zunächst die Kreuzung durchqueren.

Die Kreuzung beschreibt BioWare als einen mysteriösen Ort, der „die wache Welt widerspiegelt“.

Auch wenn es in der Welt von „Dragon Age: The Veilguard“ natürlich möglich sein wird, sich mittels der Schnellreise von Punkt A zu Punkt B zu begeben, lockt die Kreuzung genau wie andere Areale des Rollenspiels mit diversen Geheimnissen, die darauf warten, von euch entdeckt zu werden.

Darunter die Graue Festung, die seinerzeit als Stützpunkt und Basis der Grauen Wächter fungierte.

Podcast zu den Begleitern gestartet

Vor wenigen Tagen starteten die Entwickler von BioWare einen Podcast zu „Dragon Age: The Veilguard“. Der Podcast wird sich aus mehreren Episoden zusammensetzen und ausführlich auf die diversen Begleiter eingehen. Weitere Details zu diesem Thema sowie die Termine der diversen Episoden findet ihr hier.

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint am 31. Oktober 2024 in mehreren Versionen für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Neben einer Standard-Version bieten EA und BioWare das Rollenspiel in einer digitalen Deluxe Edition oder einer physischen Deluxe Edition an.

