Dragon Age The Veilguard: Baldur’s Gate 3 als Vorbild – So regelt BioWare die Freizügigkeit

Bekanntermaßen werden die aus den Vorgängern bekannten Romanzen in "Dragon Age: The Veilguard" ein Comeback feiern. Doch wie sieht es mit der allgemeinen Freizügigkeit im Spiel aus? Wie BioWare verriet, wird sich das Studio hier an Larians Rollenspielhit "Baldur's Gate 3" orientieren.

In den letzten Monaten wiesen die Entwickler von BioWare mehrfach darauf hin, dass die aus den diversen Vorgängern bekannten Romanzen auch in „Dragon Age: The Veilguard“ mit von der Partie sein werden.

Ergänzend dazu ging das Studio im Dialog mit der Community auf die Art und Weise ein, wie das Thema Freizügigkeit in „Dragon Age: The Veilguard“ gehandhabt wird. Wie Game Director Corinne Busche im Gespräch mit den Spielern auf Discord verriet, wird sich BioWare hier an Larians Rollenspielhit „Baldur’s Gate 3“ orientieren.

Dies bedeutet laut Busche, dass ihr mittels entsprechender Optionen selbst entscheiden könnt, wie viel freie Haut und freizügige Szenen ihr zu Gesicht bekommen möchtet.

Editor liefert Anpassungsmöglichkeiten

„Es gibt einen Schalter, mit dem man Nacktheit ein- und ausschalten kann“, so Busche. „Das ist eine der Einstellungen, die wir haben“ Wie sie ergänzte, werden weitere Details zu diesem Thema in den nächsten Wochen folgen.

Busche erklärte zudem, dass euch der Charakter-Editor von „Dragon Age: The Veilguard“ die Möglichkeit bieten wird, auch die Unterwäsche von Rook anzupassen.

Mittels der Optionen im Charakter-Editor könnt ihr beispielsweise bestimmen, ob die Brust des Protagonisten frei liegt beziehungsweise zu sehen ist. Die Standardoption von „Dragon Age: The Veilguard“ ist allerdings, dass Nacktheit aktiviert ist.

Busche abschließend: „Aber ihr könnt die Einstellung jederzeit auf Nicht-Nacktheit umschalten. Damit verdeckt ihr auch eure Unterwäsche“.

Offizieller Podcast beschert uns weitere Details

Vor wenigen Tagen kündigte BioWare an, dass das Studio den Fans die Wartezeit bis zum Release von „Dragon Age: The Veilguard“ mit mehreren Podcasts versüßen wird. In den Podcasts werden die Entwickler unter anderem über die im Rollenspiel enthaltenen Charaktere eingehen.

Eine Übersicht über die Termine und die Inhalte der Podcasts findet ihr hier.

Parallel zur Ankündigung der Podcasts lieferte uns BioWare in den letzten Tagen mehrere Gameplay-Videos, in denen uns das Entwicklerteam das Kampfsystem, den Einsatz von Runen oder die Skilltrees präsentierte. „Dragon Age: The Veilguard“ erscheint am 31. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Neben einer Standard-Version bietet BioWare das Rollenspiel in einer digitalen Deluxe Edition und einer physischen Deluxe Edition an.

