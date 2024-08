Dragon Age The Veilguard: Digital Deluxe Edition vorgestellt – Vorbestellungen ab sofort möglich

Dragon Age The Veilguard:

In dieser Woche bereiteten EA und BioWare der Wartezeit der Fans ein Ende und bestätigten, dass "Dragon Age: The Veilguard" Ende Oktober erscheint. Passend zur Enthüllung des Releasetermins startete EA die Vorbestellungen und stellte uns die Inhalte der Digital Deluxe Edition vor.

Nach einem Leak ließen Electronic Arts und die Entwickler von BioWare in dieser Woche die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und bestätigten den Releasetermin von „Dragon Age: The Veilguard“.

Wie die beiden Unternehmen bestätigten, erfolgt der Release des Fantasy-RPGs in der Tat Ende Oktober. Ergänzend zur Enthüllung des Termins gaben EA und BioWare bekannt, dass „Dragon Age: The Veilguard“ auch in Form einer digitalen Deluxe Edition erscheint. Diese wird zum Preis von 99,99 Euro ins Rennen geschickt und umfasst neben dem Hauptspiel diverse digitale Extras.

Die folgende Übersicht verrät euch, welche Inhalte geboten werden.

Diese Inhalte warten in der Digital Deluxe Edition

Dragon Age: The Veilguard

Kosmetische Blutdrachen-Rüstung

Sechs kosmetische Waffen für Rook

Ein Krieger-Rüstungsset für Rook

Ein Magier-Rüstungsset für Rook

Ein Schurk-Rüstungsset für Rook

Sieben Waffen für die Gefährten

Sieben Rüstungssets für die Gefährten

Im PlayStation Store habt ihr ab sofort die Möglichkeit, sowohl die normale Version von „Dragon Age: The Veilguard“ als auch die digitale Deluxe Edition vorzubestellen. Wie gehabt, dürfen sich Vorbesteller natürlich über diverse Pre-Order-Boni freuen.

Spieler, die die Standard Edition von „Dragon Age: The Veilguard“ vorbestellen, erhalten kosmetische Blutdrachen-Rüstungssets für die Klassen Krieger, Magier und Schurke.

„Die roten Flecken auf dieser Rüstung sollen an bisherige Dragon Age-Spiele erinnern und werden niemals verblassen“, so die Entwickler weiter. „Bei Vorbestellung der Deluxe Edition gibt es zudem folgende kosmetische Objekte: Drei Rook-Rüstungssets, sechs Rook-Waffen, sieben Gefährten-Rüstungssets und sieben Gefährten-Waffen.“

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint am 31. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie BioWare vor wenigen Tagen anmerkte, wartet im Bereich der Begleiter eine kleine Einschränkung. In „The Veilguard“ wird es nämlich nicht möglich sein, diese zu kontrollieren.

Stattdessen steuert ihr lediglich den Hauptcharakter Rook durch das Abenteuer. Eine Design-Entscheidung, die BioWare mit der Tatsache begründet, dass steuerbare Charaktere die Spielerfahrung nicht bereichern würden.

Ein weiterer Grund ist laut dem Studio, dass „The Veilguard“ aufwändiger sei als die bisherigen Teile der „Dragon Age“-Reihe. Immerhin: Mittels eines Kreis-Menüs könnt ihr euren Begleitern im Kampf Befehle erteilen.

