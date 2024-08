Dragon Age The Veilguard: Release-Termin enthüllt und neue Szenen aus dem Rollenspiel

Dragon Age The Veilguard:

Jetzt ist es offiziell: Electronic Arts und BioWare haben den Veröffentlichungstermin von “Dragon Age: The Veilguard" angekündigt. Ebenfalls steht ein Trailer zur Ansicht bereit.

Nach einer Ankündigung der Enthüllung und einem anschließenden Leak haben Electronic Arts und BioWare den Veröffentlichungstermin von “Dragon Age: The Veilguard” bestätigt.

Der Launch des Rollenspiels erfolgt demnach am 31. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC, womit sich der vorangegangene Termin-Leak bestätigt.

Ebenfalls wurde ein Video veröffentlicht, das einen Blick auf den Titel werfen lässt und die Enthüllung des Release-Termins feiert.

Nach dem Start zeigen sich neben dem Hauptcharakter einige der Begleiter, die Spielern ab Oktober zur Seite stehen werden. Ebenfalls können Zuschauer einen Blick auf die teils düsteren Umgebungen und Drachen werfen, bevor am Ende noch einmal der Release-Termin von „Dragon Age: The Veilguard“ zu sehen ist.

Bis zum Launch gibt es eine Bandbreite an Enthüllungen

In den kommenden Wochen ist noch mehr geplant und mehrere Enthüllungen stehen bevor. Für die Woche vom 19. August 2024 versprechen Electronic Arts und BioWare ein Gameplay-Video mit High-Level-Kämpfen und einen besonderen Blick auf die PC-Version von “Dragon Age: The Veilguard”.

In der Woche ab dem 26. Augusts 2024 stehen die Gefährten auf dem Programm. Hier dreht sich alles um die Zusammenarbeit und die individuellen Geschichten der In-Game-Begleiter.

Am 30. August 2024 haben Fans die Gelegenheit, an einem Q&A im Entwickler-Discord teilzunehmen. Diese Veranstaltung bietet die Möglichkeit, direkt mit den Köpfen hinter “Dragon Age: The Veilguard” zu kommunizieren und offene Fragen beantworten zu lassen.

Am 3. September 2024 startet die exklusive Berichterstattung von IGN First, was eine Reihe von Videos beinhalten dürfte. Im September und darüber hinaus kommt es schließlich zu weiteren Enthüllungen, zu denen bislang keine Einzelheiten vorliegen.

Bis zum Launch gibt es demnach eine Menge Einblicke in das neue Rollenspiel von BioWare, bevor die Review-Phase beginnt. “Dragon Age: Inquisition” aus dem Jahr 2014 kam auf der PS4 auf einen Metascore von 89.

