Dragon Age The Veilguard: Termin-Enthüllung angekündigt, aber das war längst nicht alles

Nach einigen Wochen voller Spekulationen hat BioWare verraten, wann der Veröffentlichungstermin von „Dragon Age: The Veilguard“ angekündigt wird.

In einem in den Abendstunden veröffentlichten Social-Media-Post teilt das Entwicklerstudio mit, dass Fans am morgigen Donnerstag die Augen und Ohren offenhalten sollten. Die Terminankündigung erfolgt um 18 Uhr.

Zuvor kursierten Spekulationen, dass “Dragon Age: The Veilguard” im Oktober veröffentlicht werden könnte. Und dieser Zeitrahmen klingt nach wie vor plausibel. Morgen haben wir Gewissheit.

Termin wird von einem Trailer begleitet

Ebenso möchten BioWare und der Publisher Electronic Arts morgen einen neuen Trailer veröffentlichen, der tiefer in das bevorstehende Rollenspiel eintauchen lässt.

„Wir freuen uns, diesen Moment mit unseren Fans in Form eines Trailers zum Veröffentlichungstermin zu teilen“, betonen die Macher zur Ankündigung der bevorstehenden Enthüllung.

Der Trailer zu „Dragon Age: The Veilguard“ wurde bereits vorbereitet und wartet auf die morgige Freischaltung der Szenen:

Weitere Enthüllungen folgen im Wochenrhythmus

In den kommenden Wochen möchte das Team hinter „Dragon Age: The Veilguard“ mehr zum Rollenspiel teilen. Dazu gehören “hochklassiges Kampf-Gameplay” und ein ausführlicher Blick auf die Begleitcharaktere.

Hierzu gibt es bereits Termine und Zeiträume. In der Woche vom 19. August werden die Kriegerkämpfe präsentiert. Ebenfalls rückt die PC-Version in das Rampenlicht. Hierbei werden womöglich die besonderen Features auf dieser Plattform vorgestellt.

Die Woche vom 26. August ist für die Companions-Week reserviert, bevor am 30. August eine Entwickler-Fragerunde auf Discord stattfindet. Am 3. September beginnt IGN First mit einer einmonatigen Berichterstattung. Hierbei dürften unter anderem Gameplay-Szenen aus „Dragon Age: The Veilguard“ enthüllt werden.

Bioware hat eines geplant.

Ein weiterer Eintrag in der Planung gibt einen Vorgeschmack auf „viel mehr“, das im September und darüber hinaus kommen wird.

Nachfolgend der Enthüllungsplan in der Übersicht:

15. August: Trailer und Termin-Ankündigung

Trailer und Termin-Ankündigung Woche vom 19. August: High-Level-Kampf & PC-Spotlight

High-Level-Kampf & PC-Spotlight Woche vom 26. August: Gefährten-Woche

Gefährten-Woche 30. August: Entwickler-Discord Q&A

Entwickler-Discord Q&A 3. September: IGN First: Exklusive Berichterstattung startet

IGN First: Exklusive Berichterstattung startet September (Datum unbestimmt): Viel mehr kommt im September und darüber hinaus

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC. Landet das Rollenspiel in eurer persönlichen Bibliothek?

