Dragon Age The Veilguard: Bereichern das Spielerlebnis nicht – Begleiter mit Einschränkungen

Wie in den vorherigen Teilen wird der Protagonist auch bei „Dragon Age: The Veilguard“ wieder von seinen Freunden begleitet. Allerdings wird man diese in dem kommenden Rollenspiel nicht steuern können.

In dem kommenden „Dragon Age: The Veilguard“ wird der Spielercharakter Rook von einigen Figuren begleitet, die bereits aus anderen Medien des Franchises bekannt sind. Unter anderem treffen die Spieler auf die Späherin Lace Harding, die Magierin Neve Gallus, den Schurken Lucanis Dellamorte sowie auf Professor Emmrich Volkarin.

Ganz neu in der Welt von „Dragon Age“ sind die Elfin Bellara Lutara und der Elf Davrin sowie die Qunari-Kriegerin Taash. In „Dragon Age: The Veilguard“ haben diese Figuren jedoch alle etwas gemeinsam, denn man wird sie im Spiel nicht steuern können.

Spiel sei technisch zu anspruchsvoll

Game Director Corinne Busche sprach in einem Interview mit den Kollegen von GamesRadar über diese Entscheidung. „Du bist in dieser Welt, du konzentrierst dich auf deine Handlungen. Wir wollten, dass man das Gefühl hat, dass die Begleiter als vollständig realisierte Charaktere ihre Handlungen selbst kontrollieren. Sie treffen ihre eigenen Entscheidungen.“

Ein weiterer Grund sei, dass „Dragon Age: The Veilguard“ aufwändiger sei als die vorherigen Teile der Reihe. „The Veilguard ein Spiel mit viel mehr Aktionen pro Minute“, so Busche weiter. Es ist technisch anspruchsvoller für den Spieler. Als wir also versuchten, dem Spieler die volle Kontrolle über seine Gefährten zu geben, stellten wir fest, dass dies nicht wirklich zum Spielerlebnis beitrug. In gewisser Weise war es sogar schädlich, wenn man bedenkt, wie anspruchsvoll es ist, nur seinen eigenen Charakter zu steuern.“

Begleiter gehorchen trotzdem im Kampf

Ganz ohne die Anleitung der Spieler geht es in „Dragon Age: The Veilguard trotzdem nicht zu. Im Kampf steht den Nutzern ein anpassbares Kreismenü mit den Fähigkeiten der Charaktere zur Verfügung. Darüber können auch die Aktionen der Begleiter gesteuert und mächtige Skills eingesetzt werden.

Die Entwickler seien sich darüber bewusst, dass man mit der Entscheidung ein Risiko eingehe. Game Director Corinne Busche ist jedoch von den Gameplay-Systemen von „Dragon Age: The Veilguard“ überzeugt.

„Ich gebe zu, dass es sich auf dem Papier so anfühlen könnte, als wäre uns etwas weggenommen worden, wenn man nur liest, dass man seine Gefährten nicht kontrollieren kann“, so Busche in dem Interview. „Aber bei unseren Tests und der Überprüfung mit den Spielern haben wir festgestellt, dass sie mehr eingebunden denn je waren.“

Quelle: GamesRadar, Push Square

Weitere Meldungen zu Dragon Age: The Veilguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren