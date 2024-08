Dragon Age The Veilguard: Releasetermin geleakt? Artbook befeuert die Gerüchte

Vor wenigen Tagen bestätigten die Entwickler von BioWare, dass das Studio in diesem Monat den Releasetermin des Rollenspiels „Dragon Age: The Veilguard“ enthüllen wird.

Ergänzend dazu grenzte der Publisher Electronic Arts den Releasezeitraum im aktuellen Geschäftsbericht ein. Wie EA bestätigte, ist „Dragon Age: The Veilguard“ für eine Veröffentlichung im dritten Quartal des Fiskaljahres 2024/2025 vorgesehen. Somit erfolgt der Release irgendwann zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 2024.

Für neue Gerüchte und Spekulationen sorgt in diesen Tagen der Verlag Dark Horse. Dieser könnte nämlich den Termin von „Dragon Age: The Veilguard“ geleakt haben.

Erscheint das Fantasy-RPG Ende Oktober?

So veröffentlichen EA und BioWare in Zusammenarbeit mit Dark Horse das offizielle Artbook zu „Dragon Age: The Veilguard“. Wie sich mittlerweile wieder entfernten Einträgen auf der offiziellen Website von Dark Horse entnehmen ließ, erscheint das Artbook sowohl in einer Standard- als auch einer Deluxe-Edition.

Darüber hinaus listete Dark Horse das besagte Artbook für eine Veröffentlichung am Mittwoch, den 30. Oktober 2024.

Die Community geht davon aus, dass wir es beim 30. Oktober 2024 somit auch mit dem Releasetermin von „Dragon Age: The Veilguard“ zu tun haben könnten. Dass das Fantasy-RPG Ende Oktober erscheinen könnte, deutete kürzlich bereits Giant Bombs Jeff Grubb an.

EA oder die Entwickler von BioWare kommentierten die Gerüchte um den Releasetermin des neuen „Dragon Age“-Abenteuers nicht.

Ankündigung im Rahmen von Opening Night Live geplant?

Spekuliert wird, dass BioWare und EA das Opening Night Live-Event zur Gamescom 2024 nutzen könnten, um den Releasetermin von „Dragon Age: The Veilguard“ zu verkünden. Das von Geoff Keighley (The Game Awards) moderierte Event findet am Dienstag, den 20. August 2024 von 20 bis 22 Uhr statt.

Wir sind für euch natürlich live mit von der Partie und werden euch über alle wichtigen Ankündigungen auf dem Laufenden halten. Sollte BioWare den Termin des neuen „Dragon Age“ im Zuge von Opening Night Live 2024 enthüllen, erfahrt ihr es bei uns also sofort.

„Dragon Age: The Veilguard“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

