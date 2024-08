Dragon Age The Veilguard: Weiter eingegrenzt – Wann wird der Releasetermin enthüllt?

Nach wie vor ist unklar, wann "Dragon Age: The Veilguard" erscheinen wird. In einem Blog-Eintrag grenzten die Entwickler von BioWare den Zeitraum für die Enthüllung des Releasetermins weiter ein.

Bislang wissen wir nur, dass BioWares neues Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“ im Herbst für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation erscheint.

Vor wenigen Tagen wies BioWare zudem darauf hin, dass der Releasetermin des Rollenspiels im Laufe des Sommers genannt wird. In einem aktuellen Blog-Eintrag, der sich eigentlich um BioWares Auftritt auf der San Diego Comic-Con 2024 drehte, grenzten die Entwickler den Zeitraum für die Enthüllung des Releasetermins weiter ein.

Wie es heißt, soll der Termin im August verkündet werden. Konkreter wurde BioWare hier zwar nicht. Allerdings könnte diese Aussage auf eine Enthüllung des Releasetermins auf der Gamescom 2024 beziehungsweise im Rahmen des Opening Night Live-Events am 20. August 2024 hindeuten.

Was sprach gegen einen Multiplayer-Titel?

In einem ausführlichen Interview blickten die Entwickler von BioWare kürzlich noch einmal auf die Arbeiten an „Dragon Age: The Veilguard“ zurück. Wie BioWares General Manager Gary McKay verriet, experimentierte sein Team zu Beginn mit unterschiedlichen Konzepten.

Auch über eine Multiplayer-Erfahrung beziehungsweise Mehrspieler-Elemente dachte BioWare laut McKay zwischenzeitlich nach.

Im Endeffekt ging es den Entwicklern jedoch um ein Rollenspiel, das die klassischen Tugenden von BioWare ausspielt. Bei diesen Aussagen bezog sich McKay auf eine spannende Geschichte und interessante Charaktere. „Und wir hatten wirklich das Gefühl, dass der Multiplayer das nicht leisten würde. Daher wollten wir unsere Zeit in Einzelspieler-RPGs investieren“, so der General Manager weiter.

Eine entscheidende Rolle spielte in der Entwicklung zudem die Tatsache, dass für die Arbeiten an „The Veilguard“ diverse Veteranen zurückkehrten. Darunter der ehemalige „Dragon Age“-Produzent Mark Darrah.

Wie steht BioWare zum offiziellen Kanon?

Auf der San Diego Comic-Con 2024 stellte sich BioWares Game Director John Epler der Frage nach einem möglichen Kanon für die „Dragon Age“-Reihe. In seiner Antwort merkte Epler an, dass es seiner Meinung nach in „Dragon Age“ keinen klassischen Kanon gibt. Stattdessen sollen die Spieler die Welt so erleben, wie sie es möchten.

Weitere Details und die Aussagen Eplers zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Dragon Age: The Veilguard“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Wie BioWare betont, haben wir es bei dem Rollenspiel mit einer reinen Erfahrung für Einzelspieler zu tun. Auf Mikrotransaktionen verzichtete das Studio daher genauso wie auf eine Online-Pflicht für die Kampagne.

Somit könnt ihr das komplette Abenteuer offline bestreiten.

