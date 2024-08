Dragon Age The Veilguard: Insider bringt möglichen Releasemonat ins Gespräch

Dragon Age The Veilguard:

Bislang wissen wir nur, dass das Fantasy-Rollenspiel "Dragon Age: The Veilguard" im Herbst erscheinen soll. Giant Bombs Jeff Grubb möchte bereits mehr wissen und nennt einen möglichen Releasemonat.

Mit „Dragon Age: The Veilguard“ kehrt die beliebte Rollenspielserie aus dem Hause BioWare in diesem Jahr endlich auf die Konsolen und den PC zurück.

Nachdem BioWare zunächst nur von einem angepeilten Release im Herbst sprach, gab das Studio kürzlich bekannt, dass man den finalen Releasetermin von „Dragon Age: The Veilguard“ im Laufe des Monats bestätigen wird. Giant Bombs Jeff Grubb möchte bereits mehr wissen und brachte unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen einen möglichen Releasemonat ins Gespräch.

Wie Grubb angibt, soll BioWare bis vor wenigen Wochen eine Veröffentlichung im „späten Oktober“ angepeilt haben. In wie weit diese Pläne noch aktuell sind, könne Grubb jedoch nicht bestätigen.

Was spricht für die Glaubwürdigkeit von Grubb

Wenn es um mögliche Gerüchte und vermeintliche Leaks geht, präsentierte sich Grubb in der Vergangenheit gerne von seiner gesprächigen Seite. Das Problem an der Sache: Von der Zuverlässigkeit und Treffsicherheit anderer Insider wie Tom Henderson oder Bloombergs Jason Schreier ist Jeff Grubb weit entfernt.

Stattdessen lag Grubb mit seinen Aussagen in der Vergangenheit gerne einmal daneben. Ob dies auch beim möglichen Releasemonat von „Dragon Age: The Veilguard“ der Fall ist, werden wir in den nächsten Wochen erfahren.

Wie eingangs erwähnt, wird BioWare den Releasetermin des Rollenspiels in diesem Monat verkünden. Konkreter wurde das Studio dabei zwar nicht. Allerdings spekulieren die Fans, dass EA und BioWare das Opening Night Live-Event zur Gamescom 2024 für die Enthüllung des Releasetermins und eine weitere Präsentation von „Dragon Age: The Veilguard“ nutzen könnten.

Opening Night Live 2024 startet am Dienstag, den 20. August 2024 um 20 Uhr unserer Zeit.

Die Welt steht vor einer Verderbnis

Spielerisch haben wir es bei „Dragon Age: The Veilguard“ mit einem Rollenspiel zu tun, bei dem BioWare bewusst auf eine reine Singleplayer-Erfahrung setzte. Dies bedeutet, dass die Entwickler auf Online-Elemente genauso verzichten wie auf Mikrotransaktionen.

Wir schlüpfen in die Rolle von Rook und finden uns in einer Welt wieder, die von den Göttern mit einer Verderbnis überzogen wird. Zusammen mit unseren Mitstreitern nehmen wir den Kampf an und stehen vor der Aufgabe, der Welt ihren Frieden und ihre Sicherheit zurückzubringen.

„Betritt die Welt von Thedas, einem lebhaften Land voll zerklüfteter Wildnis, tückischer Labyrinthe und glitzernder Städte – erschüttert von Konflikten und geheimer Magie. Jetzt haben sich zwei korrupte alte Götter nach Jahrhunderten der Dunkelheit befreit und wollen die Welt mit allen Mitteln vernichten“, so BioWare weiter.

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Dragon Age: The Veilguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren