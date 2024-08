Dragon Age The Veilguard: Release-Termin vorzeitig enthüllt

Heute Abend soll der Veröffentlichungstermin von „Dragon Age: The Veilguard“ enthüllt werden. So war zumindest der Plan von Electronic Arts und BioWare. Ohne Leak scheint in der modernen Gaming-Welt aber nichts mehr zu laufen und der Termin wurde schon Stunden vor der geplanten Enthüllung verraten.

In den Tiefen des Internets tauchte eine Videoanzeige zu „Dragon Age: The Veilguard“ auf. Sie enthält nicht nur Szenen aus dem Rollenspiel, sondern verrät am Ende auch, ab wann sich Spieler in die neuen Abenteuer stürzen dürfen. Bestätigt wird damit ein vorangegangenes Gerücht.

Ende Oktober geht es mit Dragon Age: The Veilguard los

Der geleakten Videoanzeige zufolge erscheint “Dragon Age: The Veilguard” am 31. Oktober 2024. Das wiederum passt zum Termin, der von Dark Horse für ein Artbook zum Spiel genannt wurde. Lediglich um einen Tag lag die Prognose daneben.

Auch wenn der Trailer, den ihr euch hier anschauen könnt, absolut legitim wirkt und der 31. Oktober 2024 getrost im Kalender markiert werden darf, bleibt abzuwarten, was Electronic Arts und BioWare heute Abend ankündigen werden.

In “Dragon Age: The Veilguard” geben sich Spieler auf eine Mission, um mächtigen Elfengöttern gegenüberzutreten und die Zerstörung zu stoppen, die sie über die Welt bringen.

Der Hauptcharakter ist als Rook bekannt und kämpft an der Front Seite an Seite mit einer Schar von Gefährten, die mit individuellen Handlungssträngen und Motivationen daherkommen.

Laut BioWare bietet “Dragon Age: The Veilguard” ein robustes Charaktererstellungssystem, das Spielern die Möglichkeit gibt, genau der Anführer zu sein, der sie sein möchten. Mit einer Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten verspricht der Entwickler außerdem den bisher umfassendsten Charakterersteller.

Im PlayStation-Store ist der Titel bereits gelistet, aber noch ohne Preisangabe und dergleichen. Allerdings können Fans bereits die Wunschliste füllen. Weitere Details zu den Editionen dürften in Kürze folgen.

Selbst Hand anlegen können Fans in wenigen Monaten. „Dragon Age: The Veilguard“ erscheint laut Leak am 31. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

