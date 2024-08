Dragon Age The Veilguard: Diese Lehren zog BioWare aus dem gefloppten Loot-Shooter Anthem

Im Interview mit der britischen EDGE plauderte Creative Director John Epler über die Arbeiten am kommenden Rollenspiel "Dragon Age: The Veilguard". Das Gespräch drehte sich unter anderem um die Lehren, die BioWare aus dem kommerziell gescheiterten Loot-Shooter "Anthem" zog.

Mit „Dragon Age: The Veilguard“ erscheint im Herbst der vierte Teil von BioWares Rollenspielserie für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation.

In einem von der EDGE geführten Interview sprach BioWares Creative Director John Epler über die laufenden Arbeiten am Fantasy-Abenteuer. Wie Epler ausführte, wirkte sich auch der kommerziell gescheiterte Loot-Shooter „Anthem“ aus dem Jahr 2019 auf die Entwicklung von „Dragon Age: The Veilguard“ aus.

Im Detail geht es laut Epler um die Tatsache, dass die Arbeiten an „Anthem“ dem verantwortlichen Team verdeutlichten, dass es bei der Entwicklung von Spielen besser sei, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. Dies sei einer der Gründe, warum es sich bei „Dragon Age: The Veilguard“ um eine reine Singleplayer-Erfahrung ohne Multiplayer-Elemente handelt.

BioWare konnte sein Potenzial bei Anthem nicht ausspielen

„Wir sind ein Studio, das sich immer darauf konzentriert hat, tief in die Erzählung und das Rollenspiel einzutauchen“, erklärte Epler. „Ich bin auf viele Dinge bei Anthem stolz. Ich war anderthalb Jahre an diesem Projekt beteiligt. Aber am Ende des Tages haben wir ein Spiel entwickelt, das sich auf etwas konzentrierte, worin wir nicht unbedingt so versiert waren.“

Erschwerend kam laut dem Creative Director hinzu, dass sich das Team zu großen Teil aus Entwicklern zusammensetzte, deren Stärken und Erfahrungen vor allem im Bereich von narrativen Singleplayer-Titeln lagen.

„Für mich und für das Team war die größte Lektion, zu wissen, worin man gut ist, und dann darauf zu setzen“, ergänzte Epler. „Verzettelt euch nicht. Versucht nicht, eine Menge verschiedener Dinge zu tun, in denen ihr keine Expertise habt. Viele Leute in diesem Team sind hierher gekommen, um ein Story-fokussiertes Einzelspieler-RPG zu entwickeln.“

Enthüllung des Releasetermins auf der Gamescom 2024?

In der vergangenen Woche gab BioWare bekannt, dass wir uns im Laufe des Monats August auf die Enthüllung des Releasetermins von „Dragon Age: The Veilguard“ freuen dürfen. Schnell wurde natürlich spekuliert, dass sich das Studio auf eine Ankündigung im Rahmen des Opening Night Live-Events zur Gamescom 2024 beziehen könnte.

Die von Geoff Keighley moderierte Veranstaltung findet am Dienstag, den 20. August 2024 von 20 bis 22 Uhr statt.

Möglicherweise sickerte der Releasetermin aber schon im Vorfeld des Events durch. Denn nachdem EA kürzlich von einem Release im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (1. Oktober – 31. Dezember 2024) sprach, könnte der Verlag Dark Horse den Termin von „Dragon Age: The Veilguard“ geleakt haben.

Einem schnell wieder entfernten Eintrag auf der Website von Dark Horse ließ sich entnehmen, dass das offizielle Artbook zum Rollenspiel am 30. Oktober 2024 erscheint. Könnten wir es hier auch mit dem Releasetermin von „Dragon Age: The Veilguard“ zu tun haben?

Im Laufe des Monats sind wir schlauer.

Weitere Meldungen zu Dragon Age: The Veilguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren