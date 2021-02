Anthem 2.0: Überarbeitung des Loot-Shooters wurde eingestellt

Wie die Entwickler von BioWare einräumten, wurde die umfangreiche Überarbeitung des Loot-Shooters "Anthem" eingestellt. Zukünftig soll das Spiel nur noch in der bereits vorliegenden Version betrieben werden.

"Anthem 2.0" wird nicht mehr erscheinen.

Nach dem technisch wie spielerisch enttäuschenden Start wurde der Loot-Shooter „Anthem“ zunächst mit entsprechenden Updates überarbeitet und verbessert.

Wenige Monate nach dem offiziellen Release von „Anthem“ wurde zudem bekannt gegeben, dass die Entwickler von BioWare hinter den Kulissen an einer neuen Version des Titels arbeiten, die intern unter dem Arbeitstitel „Anthem 2.0“ geführt wurde. In einem aktuellen Statement ging Executive-Producer Christian Dailey auf die umfangreiche Überarbeitung von „Anthem“ ein und räumte ein, dass die überarbeitete Fassung des Loot-Shooters eingestellt wurde und dementsprechend nicht mehr erscheinen wird.

Entwickler für das positive Feedback dankbar

„Seit dem Start von Anthem hat das Team hart daran gearbeitet, das Spiel kontinuierlich zu verbessern. Es hat mehrere Updates veröffentlicht, die eine Reihe von Verbesserungen mit sich brachten und neue Inhalte zum Spielen einführten. Gegen Ende 2019 haben wir diese Bemühungen ausgeweitet und begonnen, an einer grundlegenderen Umstrukturierung des Spiels zu arbeiten“, so Dailey.

„Während der Entwicklung haben wir Updates bereitgestellt, die Ihnen einen Teil der Arbeit des Teams durch Blogposts und Gespräche in den sozialen Medien vorstellten. Es hat uns inspiriert, die positiven Reaktionen und Rückmeldungen zu sehen. Ich war unglaublich stolz auf die Arbeit, die das Team geleistet hat, und freute mich darauf, jeden neuen Build der Erfahrung zu sehen und zu spielen.“

2020 aufgrund von COVID-19 ein Jahr wie kein anderes

„2020 war jedoch ein Jahr wie kein anderes und obwohl wir bei all unseren Spielprojekten bei BioWare weiterhin Fortschritte erzielen, hat die Arbeit von zu Hause aus während der Pandemie unsere Produktivität beeinflusst und nicht alles, was wir als Studio vor COVID-19 geplant hatten, konnte ohne besondere Belastungen der Teams erreicht werden“, heißt es weiter. „Ich weiß, dass dies für die Community der Anthem-Spieler enttäuschend sein wird, die begeistert waren von den Verbesserungen, an denen wir gearbeitet haben.“

„Es ist auch enttäuschend für das Team, das brillante Arbeit geleistet hat. Mich persönlich hat Anthem zu BioWare gebracht, und die letzten zwei Jahre waren einige der herausforderndsten und lohnendsten Erfahrungen meiner Karriere. Die Spieleentwicklung ist schwer. Entscheidungen wie diese sind nicht einfach. In Zukunft müssen wir unsere Bemühungen als Studio laserfokussieren und den nächsten Drago stärken“, ergänzte Dailey abschließend.

Diese Ankündigung bedeutet jedoch nicht das Ende von „Anthem“. Laut BioWare soll der Loot-Shooter in seiner aktuellen Form weiter angeboten und unterstützt werden.

