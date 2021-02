BioWare: EA trotz kommerzieller Misserfolge mit dem Studio zufrieden

BioWare spielt für EA weiter eine wichtige Rolle.

Mit „Anthem“ auf der einen und „Mass Effect: Andromeda“ auf der anderen Seite blieben die Entwickler von BioWare zuletzt gleich zwei Mal hinter den Erwartungen zurück.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts zum kürzlich zu Ende gegangenen Quartal ging Electronic Arts‘ CEO Andrew Wilson etwas näher auf das Thema BioWare ein. Wie Wilson ausführte, ist EA mit den „Mass Effect“-Machern auch weiterhin zufrieden, da wir es bei BioWare mit einem kreativen Studio zu tun haben, das für Electronic Arts „unglaubliche Arbeit“ leistet und in den zukünftigen Planungen des Publishers eine wichtige Rolle spielen wird.

Weitere Details zu BioWare-Projekten folgen in Kürze

„Das ist ein unglaubliches Studio voller unglaublicher Leute, die unglaubliche Arbeit leisten“, sagte Wilson. „Und ich denke, dass in den letzten Jahren ein paar Ausrutscher bei der Veröffentlichung vorgekommen sind, die jedoch darauf zurückzuführen sind, dass sie tief in die Bereiche Innovation und Kreativität vordringen. Wir sind sehr, sehr zuversichtlich in Bezug auf ihre zukünftige Roadmap und haben über Spiele wie Dragon Age und Mass Effect in ihrer Zukunft gesprochen.“

Weiter heißt es: „Was den Weggang von Casey und Mark angeht, noch einmal, beide sind gute Freunde von mir, wir haben großen Respekt vor beiden, aber das passiert im natürlichen Verlauf von kreativen Organisationen von Zeit zu Zeit. Und wir fühlen uns sehr gut, wenn es um die fortwährende Leitung dieses Studios und die vielen Menschen, die jeden Tag zur Arbeit kommen, um großartige Innovation und Kreativität zu liefern, geht.“

Derzeit arbeitet BioWare unter anderem an neuen Ablegern zu „Mass Effect“ und „Dragon Age“ sowie einer Generalüberholung des kommerziell gescheiterten Loot-Shooters „Anthem“.

Quelle: Gamingbolt

