Dragon Age The Veilguard: BioWare kündigt Podcast-Reihe zu den Begleitern an

Was hat uns zu dem kommenden „Dragon Age: The Veilguard“ noch gefehlt? Genau, ein Podcast!

Kurz bevor „Dragon Age: The Veilguard“ erscheint, hauen BioWare und Electronic Arts noch ein kleines Schmankerl für die wartenden Fans raus. Mit „Vows & Vengeance“ wurde nun ein wöchentlicher narrativer Podcast angekündigt, der mehr über die Begleiter preisgeben soll.

Die erste Folge startet schon in wenigen Tagen, während die letzte Folge genau zwei Wochen vor dem offiziellen Releasetermin von „Dragon Age: The Veilguard“ ausgestrahlt wird. Das Rollenspiel erscheint am 31. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC.

Entwickler starten „Gefährtenwoche“

Wie Electronic Arts und BioWare ankündigten, wird auf den Social-Media-Accounts zu „Dragon Age: The Veilguard“ ab dem 26. August die „Gefährtenwoche“ gestartet. Diese soll den Fans mehr zu den sieben Begleitern verraten, die Rook in dem kommenden Abenteuer unterstützen. Darüber hinaus wird auch der narrative Podcast „Vows & Vengeance“ veranstaltet, um den Spielern das Warten auf den Release zu versüßen.

Die erste Episode wird schon am 29. August veröffentlicht und stellt das Paar Nadia und Elio vor. Nadia ist eine ehemalige Diebin, die unwissentlich für den Dread Wolf Solas arbeitet. Das Pärchen deckt eine neue Bedrohung auf, als Elio scheinbar ins Nichts gezogen wird. Nadia muss mit dem Schriftsteller Drayden und einigen bekannten Freunden zusammenarbeiten, um Elio zu befreien.

Podcast lässt Begleiter zu Wort kommen

In den wöchentlichen Episoden werden Podcast-exklusive Charaktere zu hören sein, die von Mae Whitman, Brigette Lundy-Paine und Armen Taylor gesprochen werden. Daneben werden aber auch alle Begleiter zu hören sein, die die Spieler ab Oktober in „Dragon Age: The Veilguard“ treffen können:

Harding (Ali Hillis), Davrin (Ike Amadi), Bellara (Jee Young Han), Neve (Jessica Clark), Taash (Jin Maley), Emmrich (Nick Boraine), Lucanis (Zach Mendez) sowie Manfred, Emmrichs Skelett-Assistent, der von keinem anderen als Matt Mercer vertont wird.

Die Folgen von „Vows & Vengeance“ werden auf zahlreichen Podcast-Plattformen veröffentlicht, darunter Spotify und Apple Podcasts. Der Zeitplan lautet wie folgt:

29. August – Episode 1: Nadia, Elio und Drayden

5. September – Episode 2: Harding

12. September – Episode 3: Davrin

19. September – Episode 4: Bellara

26. September – Episode 5: Taash

3. Oktober – Episode 6: Lucanis

10. Oktober – Episode 7: Emmrich

17. Oktober – Episode 8: Neve

