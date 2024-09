Dragon Age The Veilguard: Charakter-Editor schon vor dem Launch?

Dragon Age The Veilguard:

Möglicherweise kommt der Charakter-Editor von "Dragon Age: The Veilguard" schon vor dem eigentlichen Release heraus. Das deutete die Co-Directorin grob an.

Bisher wollte BioWare nicht verraten, ob der umfangreiche Charakter-Editor von „Dragon Age: The Veilguard“ vor der Veröffentlichung erscheinen könnte. Nun antwortete Corinne Busche auf eine diesbezügliche Frage mit: „Es ist ein sehr gefragtes Feature; wir arbeiten daran, aber es wäre ziemlich cool.“

Unzählige Anpassungsmöglichkeiten im Editor

Somit ist es durchaus möglich, dass der Charakter-Editor schon vor dem 31. Oktober angeboten wird. In diesem Fall könntet ihr euren Fantasy-Helden schon im Vorfeld erstellen. Dank unzähligen Anpassungsmöglichkeiten solltet ihr euch dafür ohnehin eine Menge Zeit nehmen.

Bei einem Preview-Event hatten ausgewählte Leute die Chance, das RPG selbst anzutesten. Das Feedback fällt überwiegend positiv aus, und der thematisierte Editor scheint voll zu überzeugen. Ihr könnt zahlreiche Körpermerkmale anpassen. Dazu gehören die Gesichtsstruktur, die Größe des Bauches und der Melaninwert. Zudem werden die Haare gelobt, die sehr realistisch aussehen.

Erst vor ein paar Stunden berichteten wir, welche Spielereihe als Inspiration für den Charakter-Editor von „Dragon Age: The Veilguard“ diente:

„Dragon Age: The Veilguard“ kostet 79,99 Euro. Wer eine Mitgliedschaft bei EA Plus hat, spart beim Kauf zehn Prozent. Falls ihr vorbestellt, bekommt ihr kosmetische Blutdrachen-Rüstung für alle drei Klassen. Die roten Flecken auf dieser Rüstung sollen an die Vorgänger erinnern.

Am oben erwähnten 31. Oktober erscheint das Rollenspiel für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

In diesem Spiel taucht ihr in die Welt von Thedas ein, worunter ihr euch ein Land mit felsigen Landschaften, irritierenden Labyrinthen und glitzernden Städten vorstellen könnt. Als zwei korrupte Götter nach mehreren Jahrhunderten in der Dunkelheit befreit werden, wollen sie die Welt unbedingt vernichten. Nun braucht die Welt jemanden, der die Götter daran hindert. Gemeinsam mit einer Gruppe aus sieben Gefährten begibt ihr euch auf eine abenteuerliche Reise.

