Dragon Age The Veilguard: Charakter-Editor von diesem legendären EA-Klassiker inspiriert

Nach der Community-Kritik der Vergangenheit fällt der Charakter-Editor von "Dragon Age: The Veilguard" deutlich umfangreicher aus als in den Vorgängern. Wie Game Director Corinne Busche verriet, stand bei der Gestaltung des umfangreichen Editors ein bekannter Klassiker von EA Pate.

Wie sich den Interviews der letzten Wochen entnehmen ließ, werden die Entwickler von BioWare bei „Dragon Age: The Veilguard“ in mehreren Bereichen neue Wege gehen.

Beispielsweise setzt das Studio bei den Missionen auf einen deutlich lineareren Ansatz, bei dem allerdings auch unser Forscherdrang nicht zu kurz kommen wird. Zu den weiteren Neuerungen gehört der Charakter-Editor. Dieser fällt in „The Veilguard“ deutlich umfangreicher aus als in den Vorgängern und wird uns bei der Gestaltung unseres Helden zahlreiche Möglichkeiten bieten.

Im Gespräch mit IGN ging Game Director Corinne Busche etwas näher auf die Ziele ein, die BioWare mit dem umfangreichen Charakter-Editor von „Dragon Age: The Veilguard“ verfolgte.

Die Sims als kreative Inspiration

Laut Busche versahen die Entwickler den Editor bewusst mit zahlreichen Features und Möglichkeiten. Das von BioWare verfolgte Ziel: Jedem Spieler die Chance zu bieten, einen Charakter zu erschaffen, von dem er sich repräsentiert fühlt.

Zu den wichtigsten Inspirationsquellen gehörte den Angaben von Busche zufolge der Charakter-Editor der „Sims“-Reihe. Vor allem der Editor von „Die Sims 4“ habe dem Team wertvolle Eindrücke und Ideen geliefert.

„Charakter-Editoren sind extrem komplex und in vielerlei Hinsicht sogar persönlicher. Es ist so wichtig, dass die Spieler das Gefühl haben, dass sie repräsentiert werden und stolz auf diese Repräsentation sind, während sie den Erstellungsprozess durchlaufen“, führte Busche in dem Interview aus.

„Ich erinnere mich besonders daran, dass wir mit einigen unserer Symbole zu kämpfen hatten, und wir drehten uns zueinander um und sagten: ‚Wie hat Die Sims 4 das gelöst?‘“

Diese Features bietet der Foto-Modus

Wie BioWare kürzlich versprach, wird nicht nur der Charakter-Editor recht komplex ausfallen. Des Weiteren soll es euch der Foto-Modus von „Dragon Age: The Veilguard“ ermöglichen, euch kreativ auszutoben. Zum einen ist es natürlich möglich, eigene Schnappschüsse aus dem Spielgeschehen heraus anzufertigen.

Anschließend stehen euch unterschiedliche Filter und Funktionen zur Verfügung, mit denen ihr die Bilder individuell aufpeppen könnt.

Zu diesen gehören die Möglichkeit, den eigenen Helden, eure Begleiter, die Feinde und sogar NPCs zu verbergen. Hinzukommen Einstellungen für Tiefenschärfe, Autofokus, Entfernung, Blende, Vignette, Bloom, Sättigung, Helligkeit und Kontrast.

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint am 31. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Neben einer Standard-Version bieten EA und BioWare das Rollenspiel in einer digitalen Deluxe Edition oder einer physischen Deluxe Edition an.

Weitere Meldungen zu Dragon Age: The Veilguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren