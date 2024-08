Dragon Age The Veilguard: Kampf-Gameplay zeigt Combos & die ultimativen Attacken

Am Wochenende versorgte uns BioWare mit diversen Gameplay-Videos, die das Kampfgeschehen von "Dragon Age: The Veilguard" näher beleuchteten. Im vierten Video präsentieren uns die Entwickler die Combos und die ultimativen Attacken.

Wie Electronic Arts und BioWare kürzlich bekannt gaben, erscheint das Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“ Ende Oktober für den PC und die Konsolen.

Nach der Enthüllung des Releasetermins kündigte BioWare nicht nur einen Podcast zum Fantasy-RPG an. Des Weiteren starteten die Entwickler eine Videoreihe, die diverse Elemente von „Dragon Age: The Veilguard“ beleuchtet. In den ersten drei Teilen ging es unter anderem um die Skilltrees, das Kampfgeschehen an sich oder den Einsatz der Runen.

Das vierte Video der Reihe, das ab sofort zur Ansicht bereit steht, dreht sich erneut um das Kampfsystem des Rollenspiels und seine Eigenheiten.

Der geschickte Einsatz vom Combos und ultimativen Attacken

Zu den tragenden Elementen des Kampfsystems gehören die Combos, die ihr geschickt einsetzen könnt, um euch in den Auseinandersetzungen einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Wie in „Mass Effect“ setzen sich die Combos in „Dragon Age: The Veilguard“ aus zwei Elementen zusammen.

Der erste Angriff bereitet ein Ziel quasi auf die Combo vor, während die zweite Attacke den Effekt detonieren lässt und mehr Schaden verursacht. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, zeigt das folgende Video.

Der Protagonist Rook kann beispielsweise Kristall-Runen ausrüsten, die ihn in die Lage versetzen, mehrere Gegner einzufrieren. Anschließend kann Lucanis einen flächendeckenden Angriff einsetzen, der für eine Detonation sorgt und der Gegnergruppe massiven Schaden zufügt.

Zu den ultimativen Attacken von Rook gehört der „Champion Warden’s Fire“-Angriff, der Feuergeschosse herabregnen lässt. Gefolgt von einem magischen Meteor.

Kämpfe können jederzeit pausiert werden

Um es euch zu ermöglichen, euch einen Überblick über das Kampfgeschehen zu verschaffen und eure Strategie anzupassen, könnt ihr die Kämpfe von „Dragon Age: The Veilguard“ jederzeit pausieren, indem ihr beispielsweise das Fertigkeitenrad aufruft. Ebenfalls eine wichtige Rolle spielen die Spezialisierungen der Klassen, mit denen ihr eure Strategie weiter individualisieren dürft.

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint am 31. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Neben der Standard-Ausgabe bieten EA und BioWare sowohl eine digitale Deluxe Edition als auch eine physische Deluxe Edition an.

