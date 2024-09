Dragon Age The Veilguard: Erkundung und Fotomodus – BioWare liefert weitere Details

Nun dauert es nicht mehr lange, bis sich die Fans der Rollenspielreihe „Dragon Age“ in ein neues Abenteuer stürzen können. „Dragon Age: The Veilguard“ wird schon am 31. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen und soll die Spieler an einige bekannte Orte bringen.

In einem neuen Blogbeitrag gingen die Entwickler von BioWare näher auf die Erkundung der Spielwelt ein. Dieses Mal werden die Nutzer an Orte gelangen, über die in den vorherigen Teilen nur gesprochen wurde. Darüber hinaus kündigten sie auch gleich einen Fotomodus an, der von „Mass Effect“ inspiriert wurde.

Spieler erkunden neue Orte in Thedas

Wie BioWare angibt, werden die Spieler in „Dragon Age: The Veilguard“ Orte zu Gesicht bekommen, die besonders Veteranen der Reihe bekannt vorkommen dürften. Diese Gebiete wurden bereits in vorherigen Spielen oder aber in anderen „Dragon Age“-Medien erwähnt.

So besuchen Rook und seine Begleiter etwa den Arlathan-Wald, die Sumpfgebiete von Hossberg, der Hauptstadt der Nation Anderfels oder auch das Zentrum des Tevinter-Imperiums, Minrathous. Der Leuchtturm ist die Basis der Gruppe. Jeder Gefährte hat dort sein eigenes Zimmer, das nach dem jeweiligen Geschmack eingerichtet wurde.

Schon vor einigen Tagen gab das Studio an, dass die Erkundung bei „Dragon Age: The Veilguard“ nicht zu kurz kommen soll, auch wenn das Spiel an sich eher einen linearen Ansatz verfolgt. Dies soll sich auch bei den Begleitern zeigen, die spezielle Erkundungsfähigkeiten besitzen. Die Elfin Bellara kann beispielsweise in Arlathan Elfenartefakte untersuchen. Lucanis hat dafür Kenntnisse der Region Treviso.

Fotomodus mit verschiedenen Features

Darüber hinaus erhält „Dragon Age: The Veilguard“ auch noch einen Fotomodus. Wie Game Director Corinne Busche erklärte, wurde dieser von der „Mass Effect: Legendary Edition“ inspiriert und bringt mehrere Optionen mit.

Der Modus bietet eine frei bewegliche Kamera mit Optionen für Neigung, Brennweite und Linsenverzerrung. Darüber hinaus gibt es für das perfekte Foto die Möglichkeit, den Spielercharakter, Begleiter, Feinde und sogar NPCs zu verbergen. Dazu gibt es weitere Einstellungen für Tiefenschärfe, Autofokus, Entfernung, Blende, Vignette, Bloom, Sättigung, Helligkeit und Kontrast.

