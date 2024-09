Dragon Age The Veilguard: Wie steht es um DLC? Game Director liefert Antwort

In einem Interview plauderte Game Director Corrine Busche über BioWares Pläne mit dem kommenden Rollenspiel "Dragon Age: The Veilguard". Zu den Themen, auf die Busche einging, gehörte eine mögliche DLC-Unterstützung nach dem Launch.

In den letzten Monaten versprachen die Entwickler von BioWare mehrfach, dass sich das Studio bei den Arbeiten an „Dragon Age: The Veilguard“ die Kritik der Vergangenheit zu Herzen nahm.

Basierend auf dem Community-Feedback entschied sich BioWare beispielsweise gegen eine Online-Pflicht und verzichtet komplett auf Mikrotransaktionen. Doch wie steht es um eine Unterstützung mit DLC beziehungsweise Zusatzinhalten, die nach dem Launch von „Dragon Age: The Veilguard“ erscheinen?

Eine Frage, der sich Game Director Corrine Busch im Interview mit dem Youtuber MrMattyPlays stellte. Wie Busche bestätigte, verfolgt BioWare aktuell keine Pläne bezüglich möglicher Download-Inhalte.

Fokus des Teams liegt auf einer vollständigen Geschichte

Dies liegt laut Busche daran, dass es BioWare bei „Dragon Age: The Veilguard“ darum geht, eine vollständige Geschichte abzuliefern, die im Gegensatz zum Vorgänger „nicht nach einer Fortsetzung schreit“. Gleichzeitig führte Busche aus, dass sie ein großer Fan des „Eindringling“-DLC von „Dragon Age: Inquisition“ (2014) war.

„Eindringling“ beziehungsweise „Trespasser“ schloss die Geschichte von „Inquisition“ ab und schlug gleichzeitig eine Brücke zu den Geschehnissen möglicher Nachfolger.

Allerdings räumte Busche ein, dass „der DLC so essenziell für die Geschichte von Dragon Age: Inquisition war, dass man argumentieren könnte, dass dieser ein Bestandteil des Hauptspiels hätte sein müssen.“

Ein Szenario, das die Entwickler bei „Dragon Age: The Veilguard“ vermeiden möchte. „Wir wollten wirklich das kompletteste Paket bieten, das wir aus Spielersicht, narrativ und in jeder anderen Hinsicht ermöglichen konnten“, ergänzte Busche. „Das ist momentan unser einziger Fokus.“

Entwickler schließen Post-Launch-DLC nicht aus

Auch wenn BioWare derzeit keine Pläne bezüglich Post-Launch-Inhalten verfolgt, sollte man laut Busche niemals nie sagen. „Es ist schwer zu sagen, was die Zukunft mit sich bringt“, meint Busche. „Aber ich kann sagen, dass wir darüber diskutiert haben, ob das Spiel nach dem ersten Akt enden sollte.

„Und die Antwort war ein klares Nein. Wir mussten die ganze Geschichte von The Veilguard erzählen.“

Sollte sich BioWare entgegen den derzeitigen Plänen doch zu DLC oder einer Erweiterung entscheiden, sollten wir nicht damit rechnen, dass die Zusatzinhalte die Geschichte von „Dragon Age: The Veilguard“ fortsetzen oder als Epilog dienen.

Stattdessen würde es dem Team darum gehen, Überlieferungen, Personen oder Schauplätze aus dem reichhaltigen Kanon der Reihe aufzugreifen. Spruchreif sei diesbezüglich aber noch nichts.

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint am 31. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Ergänzend zur Standard-Version bieten EA und BioWare das Rollenspiel in einer digitalen Deluxe Edition oder einer physischen Deluxe Edition an.

