Dragon Age The Veilguard: Spielzeit bestätigt – So umfangreich ist das Fantasy-RPG

In den letzten Tagen lieferte uns BioWare weitere Details zum Ende Oktober erscheinenden Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“.

Zum einen ging Game Director Corrine Busche auf möglichen DLC ein, der nach dem Release des Fantasy-RPGs folgen könnte. Ein weiteres Thema war der Charakter-Editor, der in „The Veilguard“ deutlich umfangreicher ausfällt als in den Vorgängern. Im Interview mit dem Youtube-Kanal „NorZZa“ sprachen Busche und Producer Jen Cheverie nun über den Umfang des neuen „Dragon Age“-Abenteuers.

Auch wenn BioWare dieses Mal einen etwas lineareren Ansatz verfolgt, soll unser Forscherdrang dank offener Areale nicht zu kurz kommen. Ein Begebenheit, die sich auch auf die Spielzeit von „Dragon Age: The Veilguard“ auswirkt.

So viel Spielzeit könnt ihr einplanen

Laut Busche und Cheverie werden Spieler, die sich auf die Kampagne konzentrieren und lediglich die Hauptgeschichte abschließen möchten, rund 40 Stunden beschäftigt sein. Ein „normaler Durchlauf“, bestehend aus dem Abschluss der Kampagne und eines Großteils der optionalen Inhalte, kann rund 100 Stunden in Anspruch nehmen.

Solltet ihr zu denjenigen gehören, die wirklich alles sehen und sämtliche optionalen Inhalte abschließen möchten, soll euch „Dragon Age: The Veilguard“ sogar bis zu 150 Stunden beschäftigen.

Mit dem von BioWare bestätigten Umfang orientiert sich „The Veilguard“ im Großen und Ganzen an der Spielzeit seines Vorgängers. Wie ein Blick auf „How long to beat“ verrät, gleichen die von Busche und Cheverie genannten Spielzeiten denen der Game of the Year-Edition zu „Dragon Age Inquisition“.

Auch hier benötigen die Spieler je nach Spielweise 50 bis 150 Stunden, um das Abenteuer abzuschließen. Im Fall der Game of the Year-Edition von „Inquisition“ gilt jedoch zu beachten, dass die drei Download-Erweiterungen, die nach dem Launch folgten, in der genannten Spielzeit inbegriffen sind.

Neue Schauplätze warten auf ihre Erkundung

Vor wenigen Tagen sprach BioWare noch einmal über die Spielwelt und die Möglichkeit, diese zu bereisen. Wie die Entwickler versprachen, wird es euch „The Veilguard“ ermöglichen, abwechslungsreiche Schauplätze zu besuchen und zu erkunden. Darunter Orte, über die in den Vorgängern lediglich gesprochen wurde.

Zu den Gebieten gehören der Arlathan-Wald oder die Sumpfgebiete von Hossberg. Hinzukommen die Hauptstadt der Nation Anderfels oder auch das Zentrum des Tevinter-Imperiums, Minrathous.

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint am 31. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie für große Triple-A-Titel aus dem Hause Electronic Arts üblich werden neben der Standard-Ausgabe des Rollenspiels auch diverse Sonder-Editionen angeboten.

Freuen dürfen sich Sammler sowohl auf eine digitale Deluxe Edition als auch eine physische Deluxe Edition mit exklusiven Inhalten.

Weitere Meldungen zu Dragon Age: The Veilguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren