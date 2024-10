Dragon Age The Veilguard: Trophy-Liste steht bereit – Das müsst ihr für die Platin leisten

Dragon Age The Veilguard:

Kurz vor dem Release des Rollenspiels fand die Trophäen-Liste von "Dragon Age: The Veilguard" den Weg ins Netz. Da Spoiler-Gefahr besteht, haben wir die Aufgaben, die auf euch warten, zusammengefasst, ohne euch zu viel zu verraten.

Ende des Monats erscheint mit dem von BioWare entwickelten „Dragon Age: The Veilguard“ der neueste Ableger der beliebten Rollenspielserie für die Konsolen und den PC.

Wie das Studio im September bestätigte, könnt ihr ungefähr 40 Stunden für den Abschluss der Kampagne einplanen. Wer wirklich alles sehen möchte, wird sogar über 100 Stunden beschäftigt sein. Ergänzend zu diesen Angaben steht ab sofort die Trophäen-Liste von „Dragon Age: The Veilguard“ zur Ansicht bereit.

Diese umfasst 53 Trophäen und hält sich mit Spoilern zu den Geschehnissen der unterschiedlichen Kapitel leider nicht zurück. Wer möglichst unbelastet an das neue „Dragon Age“-Abenteuer herangehen möchte, sollte also vorsichtig sein oder die Trophäen-Liste vor dem ersten Durchspielen am besten meiden.

Vor diese Aufgaben stellen euch die Trophäen

Um euch dennoch einen Überblick darüber zu geben, was ihr leisten müsst, um die begehrte Platin-Trophäe freizuschalten, haben wir das Ganze spoilerfrei für euch zusammengefasst.

Neben der Platin umfasst die Liste eine goldene, 13 silberne und 38 bronzene Trophäen. 14 Bronze-Trophäen schaltet ihr beispielsweise frei, indem ihr die unterschiedlichen Kapitel der Kampagne abschließt.

Weitere Trophäen stellen euch vor die Aufgabe, die Beziehung zu euren Gefährten zu optimieren oder eine Quest für jeden Begleiter abzuschließen. Zudem müsst ihr für die Platin das Aussehen eines Gegenstandes überarbeiten, sämtliche Gebiete im nördlichen Thedas besuchen oder Erinnerungen eines hier aus Spannungsgründen nicht näher genannten Gottes freischalten.

Im Kampf wiederum geht es darum, fünf der sogenannten Takedowns ausführen oder einen Gegner zu töten, indem ihr ihn von einem Felsvorsprung stoßt. Hinzukommen diverse Sammelaufgaben. Wer sich die Liste trotz der Spoilergefahr anschauen möchte, tut dies auf eigene Gefahr wird bei den Kollegen von True Trophies fündig.

Wie viele Schwierigkeitsgrade sind enthalten?

Ein weiteres Thema, auf das die Entwickler von BioWare in den letzten Tagen eingingen, sind die Barrierefreiheitsoptionen. Um eine möglichst breite Masse an Spieler abzudecken, bietet „Dragon Age: The Veilguard“ beispielsweise fünf unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.

Diese richten sich an Anfängern über erfahrene Spieler bis hin zu RPG-Fans, die nach einer besonders knackigen Herausforderung suchen.

Hinzukommt Möglichkeit, die Nutzeroberfläche an eure Bedürfnisse anzupassen, die Bewegungsunschärfe zu deaktivieren oder optionale akustische Hilfen zu aktivieren. „Dragon Age: The Veilguard“ erscheint am 31. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Da das Fantasy-Rollenspiel in diesem Monat den Gold-Status erreichte, wird es bei diesem Termin auch bleiben.

Weitere Meldungen zu Dragon Age: The Veilguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren