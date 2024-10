Dragon Age The Veilguard: Starkes RPG-Jahr 2023 ermutigte BioWare

Dragon Age The Veilguard:

Am 31. Oktober ist es so weit! „Dragon Age 3: The Veilguard“ kommt für PS5, Xbox Series X/S und PC heraus. Auf den Konsolen zahlt ihr 79,99 Euro, auf dem PC nur 59,99 Euro. Dafür bekommt ihr einen Umfang von mindestens 40 Stunden geliefert.

Wie der frühere geschäftsführende Produzent namens Mark Darrah gegenüber IGN mitteilte, habe der Erfolg von „Baldur’s Gate 3“ BioWare nicht beunruhigt. Ganz im Gegenteil: Der Rollenspiel-Hit sowie das allgemein starke RPG-Jahr 2023 habe das Team ermutigt, sich auf die Grundlagen zu konzentrieren.

Eine Renaissance des RPG-Genres

„Ich glaube, was ich im letzten Jahr vor allem gesehen habe, war eine Renaissance des RPG-Genres. Das letzte Jahr war wohl das stärkste Jahr, das wir je in Bezug auf RPGs erlebt haben. Wir hatten nicht nur Baldur’s Gate 3, wir hatten auch Hogwarts, wir hatten auch Starfield, wir hatten eine Menge RPGs, die letztes Jahr herauskamen und eine wirklich große Bandbreite dessen abdeckten, was ein RPG sein kann. Ich glaube, das hat einige Neinsager zum Schweigen gebracht“, erklärt Darrah.

„Baldur’s Gate 3“ von den Larian Studios überzeugte jegliche Kritiker und schaffte es auf einen Metascore von stolzen 96 Punkten. Auf „nur“ 84 Punkte schaffte es „Hogwarts Legacy“, das sich dafür aber besser verkaufte als jedes andere Spiel im Jahr 2023.

2023 habe letztendlich zu einer „massiven Veränderung in der Entwicklung von The Veilguard“ geführt. Andernfalls wäre das Fantasy-RPG möglicherweise ein weiterer Action-Titel geworden, wie es sie schon zuhauf gibt.

Was BioWare am besten kann? Laut Darrah „Geschichten durch Charaktere erzählen“. Ob dem kanadischen Entwicklerstudio dies erneut gelungen ist, erfahrt ihr dann Ende des Monats. Über Vorbestellungen kann sich EA bisher zumindest nicht beklagen.

