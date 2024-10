Dragon Age The Veilguard: Hört hier das Main Theme von Oscar-Preisträger Hans Zimmer

Dragon Age The Veilguard:

Ende Oktober erscheint "Dragon Age: The Veilguard". Jetzt gibt es schon das Main Theme zum Spiel zu hören, das aus der Feder eines berühmten Oscar-Preisträgers stammt.

Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis sich die Fans von „Dragon Age“ in ein neues Abenteuer stürzen können. „Dragon Age: The Veilguard“ erscheint bereits am 31. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC.

Um den Spielern die Wartezeit zu versüßen, gibt es jetzt schon das Main Theme des Titels auf die Ohren. Das Lied stammt aus der Feder des Oscar- und Grammy-Preisträgers Hans Zimmer sowie seinem langjährigen Kollegen Lorne Balfe.

Zimmer hat schon an mehreren Spielen mitgearbeitet

Der deutsch-amerikanische Komponist Hans Zimmer ist wahrscheinlich vor allem durch seine Film-Soundtracks bekannt, wie etwa die Musik für „Der König der Löwen“, „Gladiator“ oder auch die „Fluch der Karibik“-Reihe. Allerdings ist er auch in der Gaming-Branche kein Unbekannter. So steuerte Zimmer unter anderem die Soundtracks für „Crysis 2“, „FIFA 19“ oder auch „Ashfall“ bei.

Viele seiner Kompositionen entstanden in Zusammenarbeit mit Lorne Balfe, der auch bei „Dragon Age: The Veilguard“ erneut mitwirkt. Ob die beiden den kompletten Soundtrack des Fantasy-Spiels übernehmen oder nur das Main Theme, ist indes noch nicht bekannt.

Bereits vor zwei Jahren gab es schon Gerüchte zu dem Mitwirken von Hans Zimmer. Fans fragten Trevor Morris, den Komponisten des Soundtracks von „Dragon Age: Inquisition“, ob er auch an dem nächsten Spiel der Reihe beteiligt sei. Morris gab über Twitter an, dass er von BioWare für „Mr. Zimmer und Co.“ fallengelassen wurde. Der Tweet wurde jedoch kurze Zeit später wieder gelöscht. Die Soundtracks der ersten beiden „Dragon Age“-Teile wurden von Inon Zur beigesteuert.

EA ist mit den Vorbestellungen zufrieden

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint zwar erst Ende Oktober. Seit Mitte August lässt sich das Fantasy-Rollenspiel jedoch bereits vorbestellen. Und dies soll recht erfolgreich laufen, wenn man Electronic Arts glauben mag. Der Publisher gab an, dass sich die Vorbestellungen im internen Rahmen bewegen würden.

Darüber hinaus wurde die ungefähre Spielzeit von „Dragon Age: The Veilguard“ angegeben. Nutzer, die nur die Kampagne erledigen möchten, können sich auf ungefähr 40 Stunden Spielzeit einstellen. Kommen dazu jedoch noch die weiteren optionalen Inhalte, soll sich das Rollenspiel auf die 100 Stunden zubewegen.

