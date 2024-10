Dragon Age The Veilguard: 5 Schwierigkeitsgrade bedienen jeden Spielertyp

Dragon Age The Veilguard:

Am 31. Oktober kommt das Fantasy-Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“ für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Nachdem vor wenigen Tagen der Goldstatus verkündet wurde, ist dieser Termin so gut wie sicher.

Entwicklerstudio BioWare verkündete jetzt in einem Artikel über die Barrierefreiheit die fünf Schwierigkeitsoptionen des RPGs:

Erzählung – hier geht es darum, sich auf die Geschichte zu konzentrieren.

– hier geht es darum, sich auf die Geschichte zu konzentrieren. Beisammensein – ein ausgewogenes Kampferlebnis, bei dem es mehr um die Zusammenstellung der Gruppe und die Wahl der Ausrüstung geht.

– ein ausgewogenes Kampferlebnis, bei dem es mehr um die Zusammenstellung der Gruppe und die Wahl der Ausrüstung geht. Abenteurer – ebenfalls ausgewogen, aber die Kämpfe sind herausfordernder.

– ebenfalls ausgewogen, aber die Kämpfe sind herausfordernder. Herausforderung – geht an eure Grenzen.

– geht an eure Grenzen. Albtraum – es werden euch keinerlei Fehler verziehen.

Die Schwierigkeitsstufe lässt sich jederzeit ändern. Lediglich „Albtraum“ ist eine endgültige Entscheidung, die ihr euch also gut überlegen solltet.

Ihr könnt aber neben einem dieser Schwierigkeitsgrade dank individuellen Optionen euren eigenen erstellen. Unter anderem sind die Aggressivität, der Schaden, die Gesundheit, die Resistenzen und die Verwundbarkeit des Gegners anpassbar. Zudem gibt es die Möglichkeit, den Tod komplett zu vermeiden.

Viele Barrierefreiheitsoptionen in Dragon Age The Veilguard

Darüber hinaus können die Elemente der Benutzeroberfläche und des HUDs angepasst werden. Beispielsweise lassen sich die Gesundheit eures Charakters oder die Minimap vollständig ausblenden. Außerdem sind Optionen enthalten, die sich auf die Größe des Texts im User Interface beziehen.

Bei den Untertiteln sind neben der Größe die Deckkraft, die Namen der sprechenden Person und die Farbe anpassbar. Audiohilfen sowie Farbfilter für Sehbehinderte sind ebenfalls inbegriffen.

Mögt ihr keine Bewegungsunschärfe, könnt ihr diese deaktivieren. Ansonsten lässt sich das Kamerawackeln und das Sichtfeld genau einstellen.

Egal ob der Spieler mit Maus und Tastatur oder mit Controller spielt: Alle Eingaben darf er bei Bedarf umbelegen. Des Weiteren sind Schieberegler verfügbar, über die der Nutzer die Eingabeempfindlichkeit und Totzonen einstellt.

Durch diese zahlreichen Optionen möchte BioWare euch ermöglichen, „Dragon Age: The Veilguard“ auf die angenehmste Art und Weise zu spielen.

