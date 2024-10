Dragon Age The Veilguard: Rollenspiel hat den Goldstatus erreicht

Dragon Age The Veilguard:

Die Entwickler von BioWare konnten vor wenigen Minuten gute Nachrichten für "Dragon Age The Veilguard" verkünden. Das Rollenspiel hat den Goldstatus erreicht.

Schon am 31. Oktober gibt es neues Futter für Fantasy-Fans. „Dragon Age: The Veilguard“ wird an diesem Tag für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

Wie die zuständigen Entwickler von BioWare mitteilten, wird an diesem Datum nun auch nicht mehr gerüttelt. Denn der Titel hat den Goldstatus erreicht, was bedeutet, dass das Spiel pünktlich Ende Oktober auf den Markt kommen kann.

Spieler schlüpfen bald in die Rolle von Rook

Den Goldstatus erreicht ein Spiel, wenn die Entwicklung abgeschlossen und das Produkt ausreichend getestet wurde. Die fertige Version wird auch als Goldmaster bezeichnet, die schließlich ins Presswerk geht oder heutzutage einfach digital vervielfältigt wird.

Weitere Änderungen an dem jeweiligen Spiel werden häufig durch einen Day-One-Patch durchgeführt. Ob dies bei „Dragon Age: The Veilguard“ auch so sein wird, ist noch nicht bekannt.

In dem kommenden Rollenspiel schlüpfen die Nutzer in die Rolle des Protagonisten Rook. Dieser wird bei seinen Abenteuern auf eine ganze Reihe an bekannten, aber auch auf neue Charaktere stoßen. Einige der Begleiter dürften den Spielern bereits aus anderen „Dragon Age“-Medien bekannt sein. Ganz neu mit dabei sind die Elfin Bellara Lutara, der Elf Davrin sowie die Qunari-Kriegerin Taash.

Entwickler sprechen über die Spielzeit

BioWare gab kurz vor dem Release von „Dragon Age: The Veilguard“ an, auf welche Spielzeit sich die Nutzer einstellen können. Laut den Entwicklern wird das Durchspielen der Kampagne an sich gut 40 Stunden beanspruchen. Wer darüber hinaus auch noch einen Großteil der weiteren Inhalte erledigen will, kann mit rund 100 Stunden Spielzeit rechnen.

DLCs für das Rollenspiel sind bei BioWare laut Game Director Corrine Busch derzeit nicht in Planung. So hätte sich das Studio bei dem kommenden „Dragon Age: The Veilguard“ darauf konzentriert, eine vollständige Geschichte zu erzählen. Ganz ausschließen wollte Busche weitere Inhalte aber auch nicht.

Quelle: BioWare

Weitere Meldungen zu Dragon Age: The Veilguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren