Dragon Age The Veilguard: Wann startet der PS5-Preload und was bietet die PS5-Pro-Version?

Dragon Age The Veilguard:

Das Warten auf „Dragon Age: The Veilguard“ hat fast ein Ende. Mit dem nahenden Release stellen sich viele PS5-Spieler die Frage, wann der Preload startet und wie viel Speicherplatz sie einplanen müssen.

Nach einer langen Pause kehrt die „Dragon Age“-Reihe zurück. Nur noch bis Ende Oktober müssen sich Fans gedulden, um in das neue Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“ eintauchen zu können.

Für Käufer der digitalen Version stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wann der PS5-Preload des BioWare-Titels startet. Inzwischen erfolgte eine Antwort.

Wann beginnt der PS5-Preload?

Der Preload für „Dragon Age: The Veilguard“ startet auf der PS5 am 29. Oktober 2024 um 18 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt können Spieler den neuesten Teil auf ihre Konsole laden und pünktlich zum offiziellen Release am 31. Oktober 2024 loslegen.

Für Xbox-Series-X/S-Spieler steht der Preload seit dem 14. Oktober 2024 zur Verfügung, während PC-Spieler keinen Vorab-Download erhalten und erst am Launch-Tag die Leitungen quälen.

Für die PS5-Version gibt es noch keine offiziellen Angaben zur Dateigröße. Auf der Xbox Series X/S benötigt der Preload jedoch 92,7 GB. Die PC-Version wird mit einem Download von rund 100 GB auf den Markt gebracht. Spieler sollten also ausreichend Speicherplatz auf ihren Konsolen oder PCs einplanen.

Auch die weltweiten Launch-Zeiten wurden enthüllt.

Dragon Age The Veilguard profitiert von der PS5 Pro

BioWare gab zudem die Konsolenspezifikationen von “Dragon Age: The Veilguard” bekannt. Auf der PS5 und Xbox Series X/S lässt das Spiel wie üblich zwischen einem Fidelity-Modus (30 FPS) und einem Performance-Modus (60 FPS) wählen.

Für die PS5 Pro-Version gibt es zusätzliche Verbesserungen, wie Maciej Kurowski, Technischer Direktor von BioWare, in einem PS-Blog-Eintrag beschrieb.

„Sowohl der Fidelity- als auch der Performance-Modus des Spiels werden auf der neuen Hardware Verbesserungen erfahren, einschließlich einer höheren Auflösung in den 30-FPS-Fidelity- und 60-FPS-Performance-Modi. Außerdem wird es in beiden Modi verschiedene verbesserte visuelle Einstellungen geben“, so Kurowski.

Zusätzlich wurde die Bildqualität durch Sonys neuen KI-basierten Upscaler PSSR verbessert. Raytraced Ambient Occlusion (RTAO), das auf der PS5 nur im 30-FPS-Fidelity-Modus verfügbar war, kann auf der PS5 Pro auch im 60-FPS-Performance-Modus genutzt werden.

Wie lange sind Spieler beschäftigt?

„Dragon Age: The Veilguard“ bietet Spielern umfangreiche Inhalte, die von der Hauptgeschichte bis zu zahlreichen optionalen Missionen reichen. Wer lediglich die Hauptkampagne abschließen möchte, sollte etwa 40 Stunden Spielzeit einplanen.

Ein vollständiger Durchlauf, der auch viele der Nebenquests umfasst, kann rund 100 Stunden in Anspruch nehmen. Aber auch damit ist noch nicht Schluss, wie wir erst kürzlich berichteten.

Weitere Meldungen zu “Dragon Age: The Veilguard” auf PLAY3.DE:

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint am 31. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Neben der Standard-Version wird es Editionen geben. Sowohl eine digitale Deluxe-Edition als auch eine physische Deluxe-Edition mit exklusiven Inhalten lassen sich vorbestellen.

Weitere Meldungen zu Dragon Age: The Veilguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren