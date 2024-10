Dragon Age The Veilguard: Arachnophobie-Modus geplant? BioWare klärt auf

Dragon Age The Veilguard:

Kurz vor dem Release von "Dragon Age: The Veilguard" versorgten uns die Entwickler von BioWare mit einem weiteren Detail zu den gebotenen Features. Im Detail geht es um einen Arachnophobie-Modus für Spieler mit einer Angst vor Spinnen.

In dieser Woche ging BioWare auf die Barrierefreiheitsoptionen des in Kürze erscheinenden Rollenspiels „Dragon Age: The Veilguard“ ein. Im Zuge des Ganzes bestätigte das Studio unter anderem fünf Schwierigkeitsgrade, mit denen BioWare die Vorlieben einer möglichst breiten Spielerschaft berücksichtigen möchte.

Des Weiteren ermöglichen es euch die Entwickler, die Größe der Texte anzupassen oder Anpassungen an der Nutzeroberfläche vorzunehmen. Offen blieb bislang die Frage nach einem möglichen Arachnophobie-Modus für Spieler mit einer Angst vor Spinnen oder anderem Krabbelgetier.

Ein Modus dieser Art entfernt Spinnen oder ähnliche Gegner aus Spielen und war in der Vergangenheit in Titeln wie „Hogwarts Legacy“, „Grounded“ oder „Star Wars Jedi: Survivor“ enthalten. In „Dragon Age: The Veilguard“ hingegen wird es keinen Arachnophobie-Modus geben, wie BioWare auf Nachfrage bestätigte. Und das aus einem guten Grund.

Nutzer mit Arachnophobie können das RPG bedenkenlos spielen

Laut BioWare wird kein spezieller Modus für Spieler mit einer Angst vor Spinnen enthalten sein, da es in „Dragon Age: The Veilguard“ schlichtweg keine Spinnen gibt. Im Zweifelsfall müsst ihr also nicht befürchten, dass eure Arachnophobie ungewollt getriggert wird, während ihr die Welt des Fantasy-RPGs erkundet.

In der letzten Woche lieferte uns BioWare ein Update zur Entwicklung von „Dragon Age: The Veilguard“ und wies darauf hin, dass das Projekt seinen bislang wichtigsten Meilenstein meisterte. So erreichte das Rollenspiel den Gold-Status und kann somit wie geplant Ende Oktober erscheinen.

Die Zeit bis zum Release kann das Team nun für weitere Optimierungen nutzen, die mit einem möglichen Day-One-Update den Weg ins Spiel finden.

EA mit den Vorbestellungen zufrieden

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint am 31. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Im September sprachen die Verantwortlichen über die Vorbestellungen des Rollenspiels und wiesen darauf hin, dass sich diese im Rahmen der internen Erwartungen bewegen.

Chief Financial Officer Stuart Canfield dazu: „Wir erwarten mit Spannung die Veröffentlichung von EA Sports FC 25 nächste Woche und Dragon Age: The Veilguard im Oktober. Beide liegen derzeit im Rahmen der Erwartungen.“

Kurz vor dem Release enthüllten EA und BioWare kürzlich das Main-Theme von „Dragon Age: The Veilguard“. Dieses stammt aus der Feder des legendären Komponisten und Oscar-Preisträgers Hans Zimmer.

Wer sich mit dem Main-Theme auf den Release des RPGs einstimmen möchte, wir hier fündig.

Weitere Meldungen zu Dragon Age: The Veilguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren